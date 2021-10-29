Günde 136 TL'ye 250.000 TL konut kredisi Vakıfbank'tan! Piyasa sarsılacak! Tam anlamıyla meydan okudu!
Günde 136 TL'ye hemen evinizi alın. Konut kredisi faiz oranları Merkez Bankası faiz kararı sonrasında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda Vakıfbank önemli bir kampanya düzenlemiş durumda. Yüzde 1.29 faiz oranlarıyla piyasayı adeta sarstı. Vakıfbank 1.29 faizli konut kredisi müracaatları, Vakıfbank şubelerine yapılacak. Yaşadığınız il sınırları amacıyla da yer alan rastgele bir Vakıfbank şubesi aracılığı ile 1.29 faizli konut kredisine müracaatta bulunabilirsiniz.
Vakıfbank, kamu bankası olarak 1.29 faizle 120 ay konut kredisi veriyor. 2021 Vakıfbank 1.29 konut kredisi hesaplama ve müracaat şartlarını Takvim.com.tr olarak sizler amacıyla bir araya getirdik. İşte son dakika Vakıfbank 1.29 konut kredisi kampanyası ayrıntıları…
VAKIFBANK 1.29 KONUT EV KREDİSİ KAMPANYASI HANGİ KONUTLARA YAPILIR, ŞARTLARI NE?
Vakıfbank 1.29 konut kredisi kampanyası ile ev alabilmek isteyen vatandaşlarımız, ilk sahibi olacakları daireler amacıyla en ideal konut kredisinden yararlanabilecek.
Vakıfbank 1.29 Konut Kredisi En Fazla Kaç Ay Vade ile Verilecek?
Vakıfbank'tan 0.79 faizle konut kredisi kullanacak olan vatandaşlarımız, 120 aya kadar vade fırsatından yaralanabilecek. 1.29 konut kredisi faiz oranı, 3 – 120 ay vadeli konut kredileri amacıyla geçerli!
Vakıfbank Konut Kredisi 1.29 Başvuruları Nereye Yapılacak?
Vakıfbank 1.29 faizli konut kredisi müracaatları, Vakıfbank şubelerine yapılacak. Yaşadığınız il sınırları amacıyla da yer alan rastgele bir Vakıfbank şubesi aracılığı ile 1.29 faizli konut kredisine müracaatta bulunabilirsiniz.
Vakıfbank 1.29 Konut Kredisi Faiz Oranından Kimler Yararlanabilecek?
Vakıfbank konut kredisi 1.29 faiz oranından yararlanabilecek kişiler, sıfır konut alabilmek koşulu ile şunlardır:
Vakıfbank kredi kartı kullanıcıları
Vakıfbank ek hesap sahipleri
Vakıfbank'a otomatik ödeme talimatı veren banka müşterileri