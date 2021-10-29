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Haberler Ekonomi Günde 136 TL'ye 250.000 TL konut kredisi Vakıfbank'tan! Piyasa sarsılacak! Tam anlamıyla meydan okudu!

Günde 136 TL'ye 250.000 TL konut kredisi Vakıfbank'tan! Piyasa sarsılacak! Tam anlamıyla meydan okudu!

Günde 136 TL'ye hemen evinizi alın. Konut kredisi faiz oranları Merkez Bankası faiz kararı sonrasında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda Vakıfbank önemli bir kampanya düzenlemiş durumda. Yüzde 1.29 faiz oranlarıyla piyasayı adeta sarstı. Vakıfbank 1.29 faizli konut kredisi müracaatları, Vakıfbank şubelerine yapılacak. Yaşadığınız il sınırları amacıyla da yer alan rastgele bir Vakıfbank şubesi aracılığı ile 1.29 faizli konut kredisine müracaatta bulunabilirsiniz.

takvim.com.tr
29.10.2021 10:45 - Son Güncelleme: 29.10.2021 10:45
Günde 136 TL’ye 250.000 TL konut kredisi Vakıfbank’tan! Piyasa sarsılacak! Tam anlamıyla meydan okudu!

Vakıfbank, kamu bankası olarak 1.29 faizle 120 ay konut kredisi veriyor. 2021 Vakıfbank 1.29 konut kredisi hesaplama ve müracaat şartlarını Takvim.com.tr olarak sizler amacıyla bir araya getirdik. İşte son dakika Vakıfbank 1.29 konut kredisi kampanyası ayrıntıları…

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Günde 136 TL’ye 250.000 TL konut kredisi Vakıfbank’tan! Piyasa sarsılacak! Tam anlamıyla meydan okudu!

VAKIFBANK 1.29 KONUT EV KREDİSİ KAMPANYASI HANGİ KONUTLARA YAPILIR, ŞARTLARI NE?

Vakıfbank 1.29 konut kredisi kampanyası ile ev alabilmek isteyen vatandaşlarımız, ilk sahibi olacakları daireler amacıyla en ideal konut kredisinden yararlanabilecek.

Günde 136 TL’ye 250.000 TL konut kredisi Vakıfbank’tan! Piyasa sarsılacak! Tam anlamıyla meydan okudu!

Vakıfbank 1.29 Konut Kredisi En Fazla Kaç Ay Vade ile Verilecek?

Vakıfbank'tan 0.79 faizle konut kredisi kullanacak olan vatandaşlarımız, 120 aya kadar vade fırsatından yaralanabilecek. 1.29 konut kredisi faiz oranı, 3 – 120 ay vadeli konut kredileri amacıyla geçerli!

Günde 136 TL’ye 250.000 TL konut kredisi Vakıfbank’tan! Piyasa sarsılacak! Tam anlamıyla meydan okudu!

Vakıfbank Konut Kredisi 1.29 Başvuruları Nereye Yapılacak?

Vakıfbank 1.29 faizli konut kredisi müracaatları, Vakıfbank şubelerine yapılacak. Yaşadığınız il sınırları amacıyla da yer alan rastgele bir Vakıfbank şubesi aracılığı ile 1.29 faizli konut kredisine müracaatta bulunabilirsiniz.

Günde 136 TL’ye 250.000 TL konut kredisi Vakıfbank’tan! Piyasa sarsılacak! Tam anlamıyla meydan okudu!

Vakıfbank 1.29 Konut Kredisi Faiz Oranından Kimler Yararlanabilecek?

Vakıfbank konut kredisi 1.29 faiz oranından yararlanabilecek kişiler, sıfır konut alabilmek koşulu ile şunlardır:

Vakıfbank kredi kartı kullanıcıları

Vakıfbank ek hesap sahipleri

Vakıfbank'a otomatik ödeme talimatı veren banka müşterileri

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