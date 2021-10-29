Günde 136 TL’ye 250.000 TL konut kredisi Vakıfbank’tan! Piyasa sarsılacak! Tam anlamıyla meydan okudu!

Vakıfbank, kamu bankası olarak 1.29 faizle 120 ay konut kredisi veriyor. 2021 Vakıfbank 1.29 konut kredisi hesaplama ve müracaat şartlarını Takvim.com.tr olarak sizler amacıyla bir araya getirdik. İşte son dakika Vakıfbank 1.29 konut kredisi kampanyası ayrıntıları…