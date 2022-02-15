Güncelleme sonrası konut kredi faizlerinde son durum! Banka banka 100 Bin TL konut kredisi taksit hesaplamaları! %1,20, %1,29...

Sıfır konutlara özel kullandırılacak kredi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler için %1,20 faiz oranları ve 120 ay vade seçenekleri ile kredi verilmektedir. Sıfır konutlarda geçerli olmak üzere 100.000 TL kredi talep eden vatandaşlar için yapılan örnek hesaplamaya göre aylık 1.695 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün hale getirilmiştir.