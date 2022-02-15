Güncelleme sonrası konut kredi faizlerinde son durum! Banka banka 100 Bin TL konut kredisi taksit hesaplamaları! %1,20, %1,29...
Konut fiyatlarında yaşanan artış sonrasında vatandaşlar uygun konut finansmanlarına yönelmiş durumda. Her kesimden kişiye uygun kredi seçenekleri ile cazip oranlar sunan Şekerbank ve Ziraat Bankası ise ev sahibi olmak isteyenlere uygun geri ödeme fırsatları ile kira öder gibi ev sahibi yapmayı hedefliyor. Uygun geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak vatandaşların rahatlıkla ev sahibi olmasını sağlayacak finansman destekleri kapsamında emekliden memura kadar her kesimden vatandaşın yararlanması hedefleniyor. Düşük faiz seçeneklerinden de yararlanarak vatandaşların hayallerindeki eve kavuşması sağlanacak. Peki en uygun konut kredileri hangi bankada? İşte konut finansmanlarında cazip oranlar.
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Ziraat Bankası konut kredileri kapsamında çalışana ve emekliye uygun özel faiz oranları ile en uygun konut kredilerini sağlamaya devam ediyor. Son dönemde artan konut fiyatlarına karşı vatandaşların uygun kredi oranlarından da yararlanarak sıfır veya ikinci el konutlarda geçerli olmak üzere ayrıcalıklı kredilerden yararlanması mümkündür.
Sıfır konutlara özel kullandırılacak kredi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler için %1,20 faiz oranları ve 120 ay vade seçenekleri ile kredi verilmektedir. Sıfır konutlarda geçerli olmak üzere 100.000 TL kredi talep eden vatandaşlar için yapılan örnek hesaplamaya göre aylık 1.695 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün hale getirilmiştir.
Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile emekli maaşını bankadan alan tüm emeklilerin 100.000 TL kredi için %1,29 faiz oranları ve 120 ay vade seçeneği ile 1.642 TL taksit ödeyerek ev sahibi olması sağlanıyor. Çalışanın Artısı Kredi Paketi kapsamında sunulan konut kredisinde ise benzer oranlar ve avantajlar sunulmaktadır.