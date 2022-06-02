Gün ortasında nakde sıkışan emeklilere ve diğer vatandaşlara hızlı nakit hizmeti duyurusu: 5 bin TL’lik ödeme yapılacak!

Halk Bankası Kredi Mini Kampanyası 2022

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan ve son olarak girişimci vatandaşlar için özel olarak geliştirmiş olduğu destek paketi ile gündeme gelmeyi başaran Halk Bankası, gelişen zorlu ekonomik şartlar karşısında nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlar için de yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini açıkladı.