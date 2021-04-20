Gümüş ve altın fiyatları için son dakika uzman isimden uyarı! Sakın bunu yapmayın diyerek ikaz etti! Eğer 600 TL'yi aşarsa...
Gümüş ve altın fiyatları için uzman isimden uyarılar geldi. Sakın bunu yapmayın diyerek ikaz etti! Eğer 600 TL'yi aşarsa... Zaman zaman düşüş ve yükselişiyle yatırımcısının dört gözle takip ettiği altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalardaki yükselişin ardından dalgalı seyir sürüyor. Büyük ve küçük ölçekte alım yapıp yatırım yapanlar bu kapsamda piyasalardaki gelişmeler daha yakından takip ediliyor. Altın,geçen haftaki yükselişle birlikte son 7 haftanın en yüksek seviyesinde yatay bir seyir izlerken, gram altın dolar/TL'nin yeni haftaya hafif yükseliş ile başlamasını takip ederek 460 TL'nin üzerinde seyrediyor
Yatırımcısı tarafından anbean takip edilen altın fiyatları hareketli seyrini sürdürürken gözler fiyatların geleceğine çevrildi. Altın inişli ve çıkışlı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu bağlamda da gelecek günlerde düşüp düşmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Yaşanan yükselişle birlikte fiyatların seyri hakkında yapılan uzman yorumları yakından takip ediliyor. Altın, ABD tahvil faizlerindeki düşüş ile birlikte son 7 haftanın en yüksek seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise dolar/TL'nin yeni haftaya hafif yükseliş ile başlamasını takip ederek 460 TL'nin üzerinde bulunuyor. Altın yatırımcıları, Reuters'ın cuma günü yayımladığı haberde, Çin hükümetinin yerel talebi karşılamak için bankalara büyük miktarda altın ithalatı izni verdiğini söylemesini dikkate aldı.