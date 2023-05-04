Gümüş fiyatları piyasayı ters düz edecek! Gümüşün roket gibi çıkacağı asıl tarih belli oldu! Bakmayan bin pişman olacak
Son dönemde rekor üstüne rekor kıran gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları, gümüş fiyatlarına dair beklentileri artırmaya devam ediyor. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, gümüşün füze gibi fırlayacağı tarih belli oldu ve yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Gümüşün yüksek getirili bir yatırım aracı olduğunu belirten İslam Memiş, gümüşe yatırım yapmak isteyen yatırımcıları uyararak, gümüş fiyatlarının gelecekte de yükseleceğini vurguluyor.
04.05.2023 16:03 - Son Güncelleme: 04.05.2023 16:04
İslam Memiş, 2023 yılında gümüş fiyatlarının tavan yapacağına ve rekor kıracağına dikkat çekerek, yatırımcıları gümüşe yatırım yapmaya teşvik ediyor. Gümüş, dünyada en çok kullanılan metalik elementlerden biridir. Elektrik iletkenliği ve ısı geçirgenliği yüksek olan gümüş, aynı zamanda nadir bulunmamaktadır. Bu nedenle fiyatı, altına göre daha uygun seviyelerdedir.
Gümüşün füze gibi fırlayacağı tarih de belli oldu. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, haziran ayından sonra gümüş fiyatları 20 lira seviyesine kadar yükselecek ve ons fiyatı da 40 dolara kadar çıkacak.