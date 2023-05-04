Gümüş fiyatları piyasayı ters düz edecek! Gümüşün roket gibi çıkacağı asıl tarih belli oldu! Bakmayan bin pişman olacak

İslam Memiş, 2023 yılında gümüş fiyatlarının tavan yapacağına ve rekor kıracağına dikkat çekerek, yatırımcıları gümüşe yatırım yapmaya teşvik ediyor. Gümüş, dünyada en çok kullanılan metalik elementlerden biridir. Elektrik iletkenliği ve ısı geçirgenliği yüksek olan gümüş, aynı zamanda nadir bulunmamaktadır. Bu nedenle fiyatı, altına göre daha uygun seviyelerdedir.