GÜMÜŞ alımında İslam Memiş’ten ALTIN tavsiyeler! Rekor seviyeye ulaşacak! Buna para yatıranlar 2023’ün en çok kazananı olacak...

ALTINDA ZİRVE GÖRÜLECEK

Çok yakın bir zamanda 1800 dolarları artık telaffuz etmeye başlarız."YUKARI YÖNLÜ DEVAM EDECEK"Gram altın TL fiyatı şu anda bin 68 lira seviyesinde ama yukarıda bin 90 lira seviyesi var. Sonra bin 100'lü rakamları artık yavaş yavaş konuşmaya başlarız. Hem fiziki tarafta hem de merkez bankaları tarafında altın talebi halen devam ediyor. Özellikle merkez bankaların biraz daha durgunluk yaşadığı dönemlerde Euro/Dolar paritesi Sterlin/Dolar paritesi altın ve gümüş gibi emtialarda da tekrar yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini görebiliriz." Kaynak: İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı geldi; Daha gerçek yükselişler başlamadı.