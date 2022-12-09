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Haberler Ekonomi Gümrükten yeni arabalar geldi! BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL

Gümrükten yeni arabalar geldi! BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL

Otomobil fiyatlarının dünyada yaşanan enerji artışları ve savaşlar sebebiyle artması sonrasında vatandaşlar başka alternatifler aramaya başladı. Bu anlamda gümrükten satılan otomobiller büyük ilgi görüyor. Haberimizde satılan otomobil ilanlarına yer verdik. Başvuru detaylarını da verdiğimiz link aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

takvim.com.tr
09.12.2022 16:36 - Son Güncelleme: 09.12.2022 16:36
Gümrükten yeni arabalar geldi! BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL

Ticaret bakanlığı bağlamında kontrol edilmekte olan araçlar piyasaya göre daha uygun fiyatlara sahiptir. an için gümrükte satışa sunulan araç markaları ise şu şekildedir.

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Gümrükten yeni arabalar geldi! BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL

Hyundai, BMW, Citroen ve Renault markalarıdır. Bu araç markalarının nerdeyse tüm modelleri de gümrüklerde yer almaktadır. Bu araçlardan biri sizi hayalinizde bulunuyorsa hemen bu fırsatların detaylarını inceleyiniz.

Gümrükten yeni arabalar geldi! BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL

Gümrükten Araç Alımları Nasıl Yapılmaktadır?

Gümrüklerden otomobil alabilmek isteyen vatandaşlar ilk olarak Ticaret bakanlığı sistemi üzerinden hesap açmaları gerekmektedir.

Gümrükten yeni arabalar geldi! BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL

Hesap açma işleminde sonra ise e-ihale sistemine girerek ilanı tespit edilen otomobilleri basit bir şekilde inceleyebilirler. Eğer vasıta satın alınmak istenirse çevrimiçi olarak peşinat verilmesi gerekmektedir.

Gümrükten yeni arabalar geldi! BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL

Bu peşinat bedeli otomobil markasına ve modeline göre farklılık göstermektedir. Genel olarak bu miktar 2.000 TL ile 4.000 TL arasında farklılık göstermektedir.

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