Gümrükten yeni arabalar geldi! BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL
Otomobil fiyatlarının dünyada yaşanan enerji artışları ve savaşlar sebebiyle artması sonrasında vatandaşlar başka alternatifler aramaya başladı. Bu anlamda gümrükten satılan otomobiller büyük ilgi görüyor. Haberimizde satılan otomobil ilanlarına yer verdik. Başvuru detaylarını da verdiğimiz link aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
09.12.2022 16:36 - Son Güncelleme: 09.12.2022 16:36