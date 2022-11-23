Gratis, Watsons Kasım 2022 indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ! Her şey 40 TL kampanyasından sonra 253 TL’den düştü! 11 TL! Far, ruj, fondöten...

Gratis ve Watsons'ta yeni kampanya başladı. 27 Kasım 2022 tarihine kadar indirimler devam edecek. Makyaj malzemelerinden bakım ürünlerine onlarca üründe indirimler yapıldı. %50 ve %60 indirimlerin uygulandığı duyuruldu. Gratist'te 253,00 TL'lik Sinoz Glow Tonic %5 Glycolic Acid Işıltı Verici Canlandırıcı Tonik 200 ml 99 ,00 TL'ye satılıyor. İşte Garatis, Whatsons Kasım 2022 indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ!