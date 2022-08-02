Gramın PİK seviyesi 1450 TL! İslam Memiş son dakika altın yorumu! Alan 1 satan iki kez düşünüyor! Fırladı gitti Ağustos'ta altın fiyatları baş döndürecek!

Milyonlarca kişinin yastık altı yatırımı olarak tarif ettiği altın fiyatları hakkında son durum merak ediliyor. Yaz ve sonbahar aylarında inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları kafa kurcalıyor ve alan satan iki kez düşünüyor. Öyle görünüyor ki bir süre daha çeyrek ve gram altın özellikle yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam edecek. Bu kapsamda analistler, uzman isimler tahminleri açıklıyor ve gözler özellikle fiyatlardaki son duruma çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, altın ve dolar piyasalarına ilişkin A Haber ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yatırım yapacak vatandaşlar için altının kurtuluş reçetesi olduğunu söyleyen Memiş, son 20 yılda dolar %908, euro %1215, %borsa 1073 altın %6290 getiri sağladı" ifadelerine yer verdi. Peki, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte son dakika haberi hakkında detaylar...