Gram altının 2000 TL olacağı zamanı İslam Memiş açıkladı! Bu tarihi duyanın resmen aklı başından gitti! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın pazarı çok dinamik günler geçiriyor. 2023 senesine bomba gibi giren altın fiyatları belirtiler FED tutanakları ile bir oran geri çekildi. FED tutanaklarında faiz artırımlarının kuvvetli olmasa da devam edeceği sinyallerinin olması altın pazarında hafif bir baskı oluşturdu. Ons altın 1.850 dolar üstüne çıkmışken 1.846 dolar oranına geri çekildi. Gram altın ise dolar kurundan aldığı destekle bu geri çekilmeden pek etkilenmedi.