Gram altının 2000 TL olacağı zamanı İslam Memiş açıkladı! Bu tarihi duyanın resmen aklı başından gitti! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın fiyatlarında piyas oldukça dinamik. 2023 senesine süratli bir giriş yapan altın fiyatları senenin ikinci haftasına da sert girişle başladı. 2023 senesine girildiğinde 1.100 liranın altında olan gram altın fiyatları yalnızca 9 günde 42 liralık bir değer kazandı. Yılın ilk prosedür gününde 1.093 lira civarlarında işlem gören gram altın fiyatları bugün yeni bir rekora daha imza atarak 1.135 liraya kadar çıktı. Öte yandan Altın ve Para Pazarları Eksperi İslam Memiş yatırımcılara kritik ikazlar yaptı. Gram altın için fiyat ön görüsünü de aktaran İslam Memiş altın bağlamında beklediği seyri belirtti.
Altın pazarı çok dinamik günler geçiriyor. 2023 senesine bomba gibi giren altın fiyatları belirtiler FED tutanakları ile bir oran geri çekildi. FED tutanaklarında faiz artırımlarının kuvvetli olmasa da devam edeceği sinyallerinin olması altın pazarında hafif bir baskı oluşturdu. Ons altın 1.850 dolar üstüne çıkmışken 1.846 dolar oranına geri çekildi. Gram altın ise dolar kurundan aldığı destekle bu geri çekilmeden pek etkilenmedi.
Mart Sonu Gram Altın Fiyatı...
Altın pazarına dair görüşlerini açıklayan Altın ve Para Pazarları Eksperi İslam Memiş, "Altın fiyatlarındaki yükselişlerde görmüş bulunduğumuz kısım yalnızca buz dağının görünen alanıdır.
Yıl Sonu Gram Altın Tahmini!
Gram altın amacıyla sene sonu ön görülerini açıklayan İslam Memiş, "Altın fiyatlarını değerlendirmek bağlamında FED'e bakmamız gerekir.