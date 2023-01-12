Gram altında yükseliş sürecek mi? O tarihte gram altın bu seviyeyi görecek! Altın fiyatları herkesi şoke etti! Altın herkesi şaşırttı: İşte güncel fiyatlar
Son dakika altın fiyatları. Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kıran gram altın fiyatı yeni haftada da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Diğer yandan altın 1881 dolara kadar yükselerek 8 ayın zirvesine çıktı. Geçtiğimiz haftaya 1823 dolardan başlayan ons altın salı ve çarşamba günleri büyük bir yükseliş göstererek 6.5 ayın zirvesine yükselmişti.
Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda İslam Memiş o tarihe vurgu yaptı. Altın fiyatları bir anda fırlayacak. Para ve altın pazarları eksperi İslam Memiş, 2023'e keskin bir giriş yapan altın ile ilgili ön görüler yaptı. Peki artışın nedeni ne? İşte detaylar.
Fed Tutanakları
Fed'in aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gittiği toplantısına dair tutanaklar geçen hafta çarşamba günü yayınlandı. Tutanaklarda Fed üyeleri gelecek ay yapacakları toplantıda faizi 50 baz puan daha artırıp artırmayacağı veya faiz artırım hızını bir kez daha düşürüp düşürmeyeceği konusunda bir ipucu vermedi. Tutanaklarda finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Geçtiğimiz hafta cuma günü akşamüzerine doğru ABD'de iş gücü istatistikleri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam aralık ayında 223 bin arttı. Piyasa beklentisi ise 200 bin artış olacağı yönündeydi. Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının aynı kalacağı şeklindeydi.
Altında 2023'te Boğa Piyasası Beklentisi
Swiss Asia Capital Genel Müdürü Juerg Kiener gelecek sene faiz artışları ve resesyon endişeleriyle dalgalanacak piyasada altın fiyatlarının ons başına 4 bin dolara yükseleceği tahminini paylaştı. Altın piyasasında büyük bir yukarı yönlü hamle ihtimalinin yüksek olduğunu belirten uzman, değerli metalde seneye yüzde 10 veya 20'lik artış değil, daha yüksek seviyeler görüleceğini ve 2 bin 500 ile 4 bin dolar aralığına ulaşacağını öngördü.
Birçok ülkenin gelecek yılın ilk çeyreğinde resesyonla karşı karşıya kalacağını belirten Kiener Merkez Bankalarının faiz artış hızını yavaşlatacağını ve bunun da altını daha cazip hale getireceğini söyledi. Kiener, her Merkez Bankası'nın elinde tuttuğu tek varlığın altın olduğunu belirtti. 2000'li yılların başından beri altının yıllık ortalama getirisinin yüzde 8 - 10 arasında olduğunu belirten Kiener "Bu artış, tahvil piyasasında veya hisse senedi piyasasında görülmedi" diye konuştu.