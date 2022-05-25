Gram altında piyasaları alt üst edecek açıklama! Daha önce bilmişti! Temmuz ayında kaç TL olacağını söyledi! 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
Daha önce bilmişti! Gram altında piyasaları alt üst edecek açıklama! Altın fiyatlarında iç piyasada dolar kurunun yükselişi en mühim destek noktasını oluştururken gene piyasada yaşanan yükseliş beklentisinin de fiyatlandığı belirtiliyor. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş yapmış bulunduğu açıklamasında "Gramdaki bu artış daha başlangıç. Temmuzda evvel 1.200 liraya, sene sonucunda ise kademe kademe 1.450 liraya ulaşmasını bekliyorum" diyerek yükselişi işaret etti. Peki 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatlarına dair son dakika gelişmeleri yatırımcılar doğrultusundan araştırılmaya devam ediyor. "Gram altın bugün ne kadar? Düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna cevap arayanlar amacıyla sekiz büyük kurumdan flaş altın tahmini geldi. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri milyonlarca birey doğrultusundan yakından takip ediliyor. Altın alabilmek isteyenler ve yatırımcılar gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Tam altın kaç TL? soruların cevaplarını araştırıyor.
İslam Memiş altın son dakika yorumu! Gram altın kaç para olacak?
Ters rüzgarlar eseceği yorumları ile ilgi çeken Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş "Geçen hafta oluşturulan silkeleme operasyonu ardından ons altın fiyatı son derece sert bir düşüş yaşamıştı. Güçlenen dolar kuru sebebi ile emtia fiyatları büyük baskı altına girmişti.
Ancak ben dolar kurunda ve endeksinde zayıflama, altın fiyatlarında ise yükseliş bekliyorum. Piyasalarda sert rüzgarlar bekliyorum. Bu amaçla altın yatırımcısı ilgili olmalı" dedi.
Altında haftaya kar satışı olabilir
Altındaki haftalık artışlar ile ilgili konuşan Memiş, "Bu haftalık süreçteki dalgalanmalar geçici. Önümüzdeki hafta kar satışıyla hafif gerileyen bir altın olacak. Fakat Haziran ayı itibariyle bir boğa piyasası göreceğiz. Dolarda teknik olarak yaşanacak revizyon hareketleri altının gram fiyatına yansır, bu da 'düşüyor satalım' korkusunu gündeme getirmemeli.
Birincisi makas aralığı var. Ekranda görüldüğü rakamların üstünde alacağınız amacıyla burdan satarak tekrardan yerine koyarım mantığını unutun. Kolay satarsınız ama makas aralığından ötürü kazanmadan belki de zararına yerine koyabilirsiniz. Kısa vadeli bu süreci değerlendirmek amacıyla konuşuyorum" diye belirtti.