Gram altında ortalık karışacak! Kuyumcular açıkladı, yeni hedef bu fiyat! Tarih verildi! Altın taş üstünde taş bırakmadı

Altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde yukarı yönlü hareketini sürdürerek yatırımcıların ve altın alım satımıyla ilgilenenlerin dikkatini çekiyor. Seçim sonrasında altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte, altına olan talep artış göstermiştir. Yatırımcılar, güvenli liman olarak kabul edilen altına olan ilgilerini her geçen gün artırmaktadır. Bununla birlikte, dolar kurunun yeni rekorlar kırması altının değer kazanmasına destek olmaktadır. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamış ve bugün de artış eğilimini sürdürmektedir. Altın, küresel ekonomik belirsizliklerin ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle yatırımcılar arasında güvenli liman olarak görülmektedir. Özellikle doların değer kaybı ve ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde altına olan talep daha da yükselmektedir.