Gram altında ortalık karışacak! Kuyumcular açıkladı, yeni hedef bu fiyat! Tarih verildi! Altın taş üstünde taş bırakmadı
Tarih verildi! Altın taş üstünde taş bırakmadı! İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları... Altının ons fiyatı son dönemde uluslararası piyasalarda artış gösterirken, Türk lirası bazında altın fiyatları da yükseliş eğilimini sürdürmektedir. Bu durum, altın yatırımcıları için değerli bir fırsat oluştururken, altına olan talebin güçlü olduğunu göstermektedir. Ancak, altın fiyatlarındaki yükselişin sürekli bir ivmeyle devam edeceği söylenemez. Altın fiyatları, piyasalardaki gelişmelere ve küresel ekonomik faktörlere bağlı olarak dalgalanmalar gösterebilir. Bu nedenle, altın alım satımı yapmak isteyen yatırımcıların güncel piyasa analizlerini takip etmeleri ve dikkatli bir şekilde karar vermeleri önemlidir.
Altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde yukarı yönlü hareketini sürdürerek yatırımcıların ve altın alım satımıyla ilgilenenlerin dikkatini çekiyor. Seçim sonrasında altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte, altına olan talep artış göstermiştir. Yatırımcılar, güvenli liman olarak kabul edilen altına olan ilgilerini her geçen gün artırmaktadır. Bununla birlikte, dolar kurunun yeni rekorlar kırması altının değer kazanmasına destek olmaktadır. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamış ve bugün de artış eğilimini sürdürmektedir. Altın, küresel ekonomik belirsizliklerin ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle yatırımcılar arasında güvenli liman olarak görülmektedir. Özellikle doların değer kaybı ve ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde altına olan talep daha da yükselmektedir.
Önemli Bir Tarih: Altın Fiyatları 1.500 TL Üzerine Çıkabilir!
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, ons altındaki düşüşün küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olduğunu belirtiyor. İslam Memiş, altını olanları ilgilendiren bir uyarıda bulunarak, altın fiyatları için kritik bir tarihi paylaştı.
Şu anda Kapalıçarşı piyasasında ise 1.354 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında da sert bir geri çekilme yaşandı. Ancak orta ve uzun vadede, hem döviz tarafında hem de altın fiyatlarında yükselişlerin devam etme olasılığı oldukça yüksek.
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve içsel problemler nedeniyle, yaz aylarında altın fiyatlarının 1.500 lira seviyesi üzerinde ataklar gerçekleştirebileceğini söyleyebilirim" şeklinde açıklamalarda bulundu.