Gram altında ortalık karışacak! Her şey değişti! Kuyumcular açıkladı, yeni hedef bu fiyat! Kritik uyarı: Bu kez tarih verildi! İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları
Kritik uyarı: Bu kez tarih verildi! İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları... Ons altın fiyatı, son günlerde yaşanan dalgalanmaların ardından 2.5 ayın en düşük seviyesi olan 1932 dolar seviyelerine gerilemişti. Ancak dolar endeksinin zirveden dönmesiyle birlikte altın fiyatlarındaki düşüş durdu ve ons altın yeniden yükselişe geçti. Son verilere göre, ons altın fiyatı 1963 dolara kadar çıktı. Altın fiyatları, uluslararası piyasalarda dolar endeksinin ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisi altında hareket etmektedir. Dolar endeksi, dünya genelinde doların değerini ölçen bir göstergedir ve altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Dolar endeksinin zirveden dönmesi, altın talebinde artışa ve fiyatların yükselmesine neden olmuştur.
Geçtiğimiz günlerde, küresel piyasalar ABD'nin borç limiti görüşmelerine odaklanmıştı. Ancak sonunda ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasında prensipte bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Bu gelişme, piyasalarda bir rahatlama sağladı ve yatırımcıların hisse piyasalarına yönelmelerine neden oldu. Bu durum, dolar endeksinin 2.5 ayın zirvesine çıkarak 104.500 seviyesini aşmasına yol açtı.
Önemli Bir Tarih: Altın Fiyatları 1.500 TL Üzerine Çıkabilir!
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, ons altındaki düşüşün küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olduğunu belirtiyor. İslam Memiş, altını olanları ilgilendiren bir uyarıda bulunarak, altın fiyatları için kritik bir tarihi paylaştı.
Memiş, "Ons altında bir düşüş yaşandı. Küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 1.930 dolar seviyesine kadar geriledi. Ancak 1.960 dolar seviyesine kadar yeniden bir yükseliş görülebilir. Bu durum, gram altın/TL fiyatının seçimlerden önce 1.392 lira seviyesinde olduğunu hatırlatıyor.
Şu anda Kapalıçarşı piyasasında ise 1.354 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında da sert bir geri çekilme yaşandı. Ancak orta ve uzun vadede, hem döviz tarafında hem de altın fiyatlarında yükselişlerin devam etme olasılığı oldukça yüksek.
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve içsel problemler nedeniyle, yaz aylarında altın fiyatlarının 1.500 lira seviyesi üzerinde ataklar gerçekleştirebileceğini söyleyebilirim" şeklinde açıklamalarda bulundu.