Gram altında ortalık karışacak! Her şey değişti! Kuyumcular açıkladı, yeni hedef bu fiyat! Kritik uyarı: Bu kez tarih verildi! İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

Şu anda Kapalıçarşı piyasasında ise 1.354 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında da sert bir geri çekilme yaşandı. Ancak orta ve uzun vadede, hem döviz tarafında hem de altın fiyatlarında yükselişlerin devam etme olasılığı oldukça yüksek.