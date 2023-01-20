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Haberler Ekonomi Gram altında bu tarihe dikkat! Yeni rakamlar belli oldu! Altında dikkat çeken detay! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Gram altında bu tarihe dikkat! Yeni rakamlar belli oldu! Altında dikkat çeken detay! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Ons altındaki süratli yükseliş gram altın bağlamında tarihi yüksek seviyeyi ortaya çıkardı. Gram altın 1171 liraya kadar çıktı. Ons altındaki güçlenme gram altına pozitif yansıdı. Ons altın 1935 dolar ile 8 ayın en yüksek rakamını görmüş oldu. Küresel enflasyon sorununda zirvenin görülmesi ve gerilemelerin başlaması piyasalarda dengelerin oluşmasını sağlıyor. Enflasyon sebebiyle faiz artıran ülkelerin faiz indirimine geçeceği veya faiz artırım süratlerini düşürmeleri bekleniyor. ABD ve AB'de ise resesyona dair beklentiler ertelendi ve teknik olarak resesyon olsa da yansımalarının büyük olmayacağı vurgulanıyor.

takvim.com.tr
20.01.2023 11:55 - Son Güncelleme: 20.01.2023 11:55
Gram altında bu tarihe dikkat! Yeni rakamlar belli oldu! Altında dikkat çeken detay! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Katıldığı bir televizyon programında 2023 senesinde altın fiyatları ön görülerini değerlendiren para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında kademeli olarak beklediği yeni zirveleri belirtti. Kısa vadede bir geri çekilmeden de bahseden Memiş, "Alım fırsatını kaçırmayın" dedi. Peki gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.

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Gram altında bu tarihe dikkat! Yeni rakamlar belli oldu! Altında dikkat çeken detay! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde;

"Altın yıla hızlı bir yükselişle başladı, her geçen gün rekor tazeliyor. Ons altın yükseliyor.

Gram altında bu tarihe dikkat! Yeni rakamlar belli oldu! Altında dikkat çeken detay! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Resesyon riski, IMF uyarıları önemli oldu. 2022'de baskı altında kalmıştı altın fiyatları ancak 2023'te ciddi bir beklenti var bu da merkez bankalarının altın alımını artırdı.

Gram altında bu tarihe dikkat! Yeni rakamlar belli oldu! Altında dikkat çeken detay! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Fiziki tarafta da sadece dolar kurundan destek almıştı. 2022'de yüzde 43 değer kazanan gram altının 2023'te yüzde 60'tan fazla getiri sağlayabileceğini tahmin ediyoruz.

Gram altında bu tarihe dikkat! Yeni rakamlar belli oldu! Altında dikkat çeken detay! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Acele Eden Yanar

1100 seviyesine kadar kısa vadede bir geri çekilme olabilir. Önümüzdeki haftalarda olabilir. Ancak ekranlarda belki daha alt rakamlar da görebiliriz ama vatandaş 1100'ün altında alması zorlaşıyor.

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