Gram altında bu tarihe dikkat! Yeni rakamlar belli oldu! Altında dikkat çeken detay! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları
Ons altındaki süratli yükseliş gram altın bağlamında tarihi yüksek seviyeyi ortaya çıkardı. Gram altın 1171 liraya kadar çıktı. Ons altındaki güçlenme gram altına pozitif yansıdı. Ons altın 1935 dolar ile 8 ayın en yüksek rakamını görmüş oldu. Küresel enflasyon sorununda zirvenin görülmesi ve gerilemelerin başlaması piyasalarda dengelerin oluşmasını sağlıyor. Enflasyon sebebiyle faiz artıran ülkelerin faiz indirimine geçeceği veya faiz artırım süratlerini düşürmeleri bekleniyor. ABD ve AB'de ise resesyona dair beklentiler ertelendi ve teknik olarak resesyon olsa da yansımalarının büyük olmayacağı vurgulanıyor.
20.01.2023 11:55 - Son Güncelleme: 20.01.2023 11:55
Katıldığı bir televizyon programında 2023 senesinde altın fiyatları ön görülerini değerlendiren para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında kademeli olarak beklediği yeni zirveleri belirtti. Kısa vadede bir geri çekilmeden de bahseden Memiş, "Alım fırsatını kaçırmayın" dedi. Peki gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.
Fiziki tarafta da sadece dolar kurundan destek almıştı. 2022'de yüzde 43 değer kazanan gram altının 2023'te yüzde 60'tan fazla getiri sağlayabileceğini tahmin ediyoruz.