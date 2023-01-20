Gram altında bu tarihe dikkat! Yeni rakamlar belli oldu! Altında dikkat çeken detay! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Katıldığı bir televizyon programında 2023 senesinde altın fiyatları ön görülerini değerlendiren para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında kademeli olarak beklediği yeni zirveleri belirtti. Kısa vadede bir geri çekilmeden de bahseden Memiş, "Alım fırsatını kaçırmayın" dedi. Peki gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.