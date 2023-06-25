Gram altın tsunami yarattı, bu fiyatı görecek! İslam Memiş 3 gün sonraki altın fiyatını açıkladı! Kuyumculardan altın uyarısı! İşte 25 Haziran yarım, gram altın fiyatı...
Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Bu anlamda altın piyasasında yaşanan gelişmeler ve gram altının fiyatındaki yükseliş, kuyumcuların dikkatini çekmeye devam ediyor. Kuyumcu esnafı, gram altının geleceği hakkında büyük bir kazanç ortamının oluşacağına dair tahminlerde bulunarak yatırımcıları heyecanlandırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, altın fiyatları hakkında sürpriz bir tahminde bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı, altın piyasasında hareketlilik yaratırken gram altın yeni bir rekor kırdı. Dün tarihi rekorunu geçen gram altın bugün daha da yükselerek yeni bir rekor seviyesine ulaştı. Aynı şekilde ons altın da 1921 dolara kadar yükseldi. Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar ise son haftalarda gram altın fiyatlarının önemli bir hareketlilik sergilediğine dikkat çekerek altın yatırımcılarını uyarıyor. Ayrıca, kuyumcular arasında gram altın fiyatlarının gelecekte daha da yükseleceği yönünde bir inanç hakim.
Diğer bir kuyumcu esnafı ise yeni haftada altın fiyatlarında akılları karıştırabilecek dalgalanmaların görülebileceğini söyledi. FED'in faiz kararının açıklanacağına dikkat çeken Özgür, faiz artırımı durumunda ons altında bir geri çekilme olabileceğini ve bunun gram altını etkileyebileceğini belirtti.
Kuyumcu esnaflığı yapan Mehmet Üzülmez ise altın yatırımının uzun süredir insanların tercih ettiği bir yatırım olduğunu belirtti. Altının her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade eden esnaflar, 2023 yılında hem dünyada hem de Türkiye'de önemli ekonomik gelişmelerin beklendiğini söyledi.