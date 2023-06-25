Gram altın tsunami yarattı, bu fiyatı görecek! İslam Memiş 3 gün sonraki altın fiyatını açıkladı! Kuyumculardan altın uyarısı! İşte 25 Haziran yarım, gram altın fiyatı...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı, altın piyasasında hareketlilik yaratırken gram altın yeni bir rekor kırdı. Dün tarihi rekorunu geçen gram altın bugün daha da yükselerek yeni bir rekor seviyesine ulaştı. Aynı şekilde ons altın da 1921 dolara kadar yükseldi. Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar ise son haftalarda gram altın fiyatlarının önemli bir hareketlilik sergilediğine dikkat çekerek altın yatırımcılarını uyarıyor. Ayrıca, kuyumcular arasında gram altın fiyatlarının gelecekte daha da yükseleceği yönünde bir inanç hakim.