Gram altın sınırını aştı, artık yerinde durmuyor! Çeyrek altından restler peş peşe geliyor! Altın son dakika yükselecek mi düşecek mi?
Birikim yapmak isteyenlerin ilk seçimlerinden biri olan altın maliyetleri gün içinde bir hayli farklılık yaşıyor. Yalnızca 24 saat içerisinde gram altın ise 499 lira hududunu aşarak 500'lü seviyelere yükseldi. Gün içinde daha çok yükseleceği ise düşünülmeye başlandı. ABD dolarının darbe aldığını görmeye devam ettiğimiz ve tüccarların enflasyon fikrine karşı mücadele etmeleri nedeniyle, Pazartesi günkü işlem seansı sırasında altın piyasaları yükseldi. Gram, yarım, çeyrek, tam altın fiyatları, birbirlerine paralel olarak yükselişini sürdürüyor. Peki, Bugün anlık altın fiyatında son durum ne? Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte 20 Mayıs çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı (Canlı) ve güncel gram altın yorumları!
Gram altında durum dikkatleri üzerine çekmişken çeyrek altın ise restlere doymuyor! Son fiyatıyla şok etkisi yaratan çeyrek ve gram altın her ne kadar inanılması güç fiyatlara satışa sunulsa bile bu fiyatların gerçek olması ise titreme sebebi oluyor. Sadece 1 hafta önceki verilerle bugünün verileri arasında büyük bir uçurum varken; fiyatların daha çok artacağı da düşülmeye başlandı. Bu ayın sonunda 850'li seviyeleri aşacağı düşünülen çeyrek altınının yıl sonunda ise 1000 liraya satılacağı düşünülüyor. Altın daha yükselir mi? Altın ne kadar olur? Daha kısa vadeli grafiklerde satın alma fırsatı olabilecek ara sıra geri çekilme yaşayabiliriz. Gram altın tarihi zirveye yürüyor. Riskten kaçınma aracı olarak dikkat çeken altın konusunda yatırımcılar "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi", "Gram altın 500 lirayı aşar mı" gibi sorularına yanıt ararken altın 500 lirayı aştı.