Gram altın ortalığı yıktı geçti! Bayram öncesi bu da oldu! Kuyumcular yeni rakamı verdi! O tarihte... 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları
Bu yılın Haziran ayında Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasıyla birlikte piyasalarda önemli bir hareketlilik yaşandı. Bu hareketlilik altın gibi varlıkları da etkiledi ve özellikle gram altın üzerinde büyük bir artış gözlemlendi. Ekonomistler tarafından yapılan açıklamalarda, gram altının 1600 lirayı aşabileceği öngörüsü dile getirildi. Bugün yapılan son bilgilendirmelere göre, gram altının 1600 lirayı aştığı öğrenildi. Gram altının 1600 lirayı aşması, altın piyasasında yaşanan hareketliliğin bir sonucudur. Ancak altın fiyatlarındaki değişimler sübjektif ve dinamik olduğu için ilerleyen dönemlerde farklı gelişmeler yaşanabilir.
Bu gelişme, altın piyasasında yaşanan oynaklığın ve yatırımcıların altına olan talebin yansıması olarak değerlendirilebilir. Altın, genellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görüldüğü için yatırımcılar tarafından tercih edilen bir yatırım aracıdır. Faiz kararı ve piyasalardaki dalgalanmalar, altının değerini etkileyebilir ve fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden olabilir. Ancak, altın fiyatlarındaki değişimler birçok faktöre bağlı olarak gelişmektedir. Küresel ekonomik durum, enflasyon, döviz kurları, jeopolitik riskler gibi unsurlar altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, altın piyasasında yaşanan değişimlerin sürekli olarak takip edilmesi ve uzman görüşlerine başvurulması önemlidir.
Kuyumcular Açıkladı!
Diğer bir kuyumcu esnafı ise yeni haftada altın fiyatlarında akılları karıştırabilecek dalgalanmaların görülebileceğini söyledi. FED'in faiz kararının açıklanacağına dikkat çeken Özgür, faiz artırımı durumunda ons altında bir geri çekilme olabileceğini ve bunun gram altını etkileyebileceğini belirtti.
Kuyumcu esnaflığı yapan Mehmet Üzülmez ise altın yatırımının uzun süredir insanların tercih ettiği bir yatırım olduğunu belirtti. Altının her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade eden esnaflar, 2023 yılında hem dünyada hem de Türkiye'de önemli ekonomik gelişmelerin beklendiğini söyledi.