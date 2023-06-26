Gram altın kasırga gibi esti! İslam Memiş'ten gram altın için ''yanıldım'' açıklaması geldi! Yeni rakamı verdi! Kuyumculardan altın uyarısı!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında gram altın için yeni bir rakam açıkladı ve geçmiş tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Memiş'in değerlendirmeleri ve açıkladığı rakamlar, altın piyasasında büyük bir öneme sahip. İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altın piyasasını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Önceden yaptığı önerilerin tutmadığını kabul eden Memiş, gram altın için yeni bir rakam açıkladı. Bu açıklama, altın yatırımcıları arasında büyük bir merakla karşılandı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı, altın piyasasında hareketlilik yaratırken gram altın yeni bir rekor kırdı. Dün tarihi rekorunu geçen gram altın bugün daha da yükselerek yeni bir rekor seviyesine ulaştı. Aynı şekilde ons altın da 1921 dolara kadar yükseldi. Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar ise son haftalarda gram altın fiyatlarının önemli bir hareketlilik sergilediğine dikkat çekerek altın yatırımcılarını uyarıyor. Ayrıca, kuyumcular arasında gram altın fiyatlarının gelecekte daha da yükseleceği yönünde bir inanç hakim.
Diğer bir kuyumcu esnafı ise yeni haftada altın fiyatlarında akılları karıştırabilecek dalgalanmaların görülebileceğini söyledi. FED'in faiz kararının açıklanacağına dikkat çeken Özgür, faiz artırımı durumunda ons altında bir geri çekilme olabileceğini ve bunun gram altını etkileyebileceğini belirtti.
Kuyumcu esnaflığı yapan Mehmet Üzülmez ise altın yatırımının uzun süredir insanların tercih ettiği bir yatırım olduğunu belirtti. Altının her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade eden esnaflar, 2023 yılında hem dünyada hem de Türkiye'de önemli ekonomik gelişmelerin beklendiğini söyledi.