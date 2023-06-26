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Gram altın kasırga gibi esti! İslam Memiş'ten gram altın için ''yanıldım'' açıklaması geldi! Yeni rakamı verdi! Kuyumculardan altın uyarısı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında gram altın için yeni bir rakam açıkladı ve geçmiş tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Memiş'in değerlendirmeleri ve açıkladığı rakamlar, altın piyasasında büyük bir öneme sahip. İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altın piyasasını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Önceden yaptığı önerilerin tutmadığını kabul eden Memiş, gram altın için yeni bir rakam açıkladı. Bu açıklama, altın yatırımcıları arasında büyük bir merakla karşılandı.

takvim.com.tr
26.06.2023 08:57 - Son Güncelleme: 26.06.2023 08:57
Gram altın kasırga gibi esti! İslam Memiş’ten gram altın için ’’yanıldım’’ açıklaması geldi! Yeni rakamı verdi! Kuyumculardan altın uyarısı! İşte 26 Haziran yarım, gram altın fiyatı...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı, altın piyasasında hareketlilik yaratırken gram altın yeni bir rekor kırdı. Dün tarihi rekorunu geçen gram altın bugün daha da yükselerek yeni bir rekor seviyesine ulaştı. Aynı şekilde ons altın da 1921 dolara kadar yükseldi. Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar ise son haftalarda gram altın fiyatlarının önemli bir hareketlilik sergilediğine dikkat çekerek altın yatırımcılarını uyarıyor. Ayrıca, kuyumcular arasında gram altın fiyatlarının gelecekte daha da yükseleceği yönünde bir inanç hakim.

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Gram altın kasırga gibi esti! İslam Memiş’ten gram altın için ’’yanıldım’’ açıklaması geldi! Yeni rakamı verdi! Kuyumculardan altın uyarısı! İşte 26 Haziran yarım, gram altın fiyatı...

Diğer bir kuyumcu esnafı ise yeni haftada altın fiyatlarında akılları karıştırabilecek dalgalanmaların görülebileceğini söyledi. FED'in faiz kararının açıklanacağına dikkat çeken Özgür, faiz artırımı durumunda ons altında bir geri çekilme olabileceğini ve bunun gram altını etkileyebileceğini belirtti.

Gram altın kasırga gibi esti! İslam Memiş’ten gram altın için ’’yanıldım’’ açıklaması geldi! Yeni rakamı verdi! Kuyumculardan altın uyarısı! İşte 26 Haziran yarım, gram altın fiyatı...

Ancak dolar kurundaki yükselişin devam edeceğini tahmin ettiklerini ve ilerleyen dönemde düşüşlerin dengeleyici etki göstereceğini ifade etti. Yatırımcılara soğukkanlı olmaları ve panikle hareket etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Gram altın kasırga gibi esti! İslam Memiş’ten gram altın için ’’yanıldım’’ açıklaması geldi! Yeni rakamı verdi! Kuyumculardan altın uyarısı! İşte 26 Haziran yarım, gram altın fiyatı...

Kuyumcu esnaflığı yapan Mehmet Üzülmez ise altın yatırımının uzun süredir insanların tercih ettiği bir yatırım olduğunu belirtti. Altının her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade eden esnaflar, 2023 yılında hem dünyada hem de Türkiye'de önemli ekonomik gelişmelerin beklendiğini söyledi.

Gram altın kasırga gibi esti! İslam Memiş’ten gram altın için ’’yanıldım’’ açıklaması geldi! Yeni rakamı verdi! Kuyumculardan altın uyarısı! İşte 26 Haziran yarım, gram altın fiyatı...

Kuyumcu esnafları, 2023 yılının tamamlanmadan gram altının 2.000 TL seviyesine ulaşabileceğini düşündüğünü ve dolar kurundaki yükselişlerin bunu mümkün kılacağını vurguladı.

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