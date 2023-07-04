Gram altın için yeni fiyat tahmini ortalığı tarumar edecek! Kuyumcular büyük sürpriz diyerek açıkladılar! O tarihe dikkat! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları
O tarihe dikkat! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları... Altın piyasasında yaşanan gelişmeler, yatırımcılar ve uzmanlar tarafından yakından takip edilmektedir. Son dönemde beklenen ons altın yükselişi henüz gerçekleşmemiş olsa da, ABD Merkez Bankası (FED) baskısı altında dalgalanmalar yaşanıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve para politikalarının etkisi, ons altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Son üç ay boyunca FED'in net bir şekilde baskıladığı ons altın, belirli bir fiyat aralığında sıkışmış durumdadır. FED'in faiz politikalarının geleceği ve para arzına ilişkin açıklamaları, altın piyasasının yönünü belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.
FED'in yılın geri kalanında açıklayacağı beş faiz kararı bulunuyor. Bu kararların sadece ikisinde 25 baz puanlık faiz artırımı yapılacak, diğerlerinde ise pas geçilecektir. Faiz artırımlarının durmasıyla birlikte, ons altın fiyatında büyük bir sıçrama bekleniyor.
Altın piyasasında Türkiye'de genellikle gram altın üzerinden yorumlar yapılmaktadır. Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar kuruna bağlı olarak hesaplanmaktadır. Dolar kurundaki dalgalanmalarla birlikte gram altın rekor seviyeler görmeye devam etmektedir. Gram altın 1.600 TL eşiğini aşmış durumdadır. Dolar kurunun yükselişine bağlı olarak, gram altında daha da yüksek seviyeler hedeflenmektedir.
Kapalıçarşı'daki kuyumcu esnafları, altın fiyatlarını değerlendirerek, "Gram altın 1.600 TL seviyesini aştı. Bu fiyatlar, yıl içinde beklenen fiyatlardı. Ancak dolar kurunun yükselmesiyle birlikte, yıl sonunda beklenen fiyatları yıl ortasında gördük. Bu durum, altının en sağlam yatırım modeli olduğunu bir kez daha göstermektedir.
Kuyumcular, gram altın fiyatıyla ilgili olarak da yorum yaparak, "Gram altının artık yükseliş sürecinde olduğu açıktır. Düğün mevsimi geldi ve şimdi talep artacak. Bunun yanı sıra finansal göstergeler de mevcut. Dolar kurunun bu seviyede kalmayacağı artık belli oldu. Ortalama vadeli düşündüğümüzde, ons altında bu fiyatları bir daha göremeyebilir