Gram altın için tarih verdi! Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! Altının ons fiyatı bu yıl kaç para olacak? Çeyrek, yarım, gram ve bilezik fiyatları ters düz oldu!
Ons altının fiyatı 2 bin doların üstüne çıkar mı? FED'in kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altında beklenilen yeni zirve evveli alım fırsatı ne zaman? Finans Analisti İslam Memiş, tarih sunarak altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu. Gram altın / TL fiyatı şu an itibariyle Kapalıçarşı piyasasında 1.180 -1.182 lira seviyesinde. Bu tarafta da 1.140 lira seviyesine kadar Şubat ayı içerisinde bir geri çekilme bekliyorum.
Gram Altında Yeni Zirve Mi Bekleniyor?
Gram altın Ocak ayında yüzde 6 değer kazandı. Genellikle altının ons fiyatından almış bulunduğu destekle bu civarlerı gördük. Bu hafta mühim. ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Bu hafta biraz daha dalgalı bir seyirde prosedürler gerçekleştirebilir.
Altın Alacaklar Dikkat! İslam Memiş'ten Önemli Uyarı Geldi!
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, gram altın tüm zamanların zirvesini görürken, düşüşe geçti. Altın fiyatları ABD büyüme rakamlarının ardından düşüşe geçerken, ABD büyüme veriri beklentilerinin üzerine gelmesiyle birlikte ons altında da geri çekilme yaşandı.
İslam Memiş Tarih Verdi!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklamalarında; "Altının ons fiyatı 1932 dolar seviyesinde 1900- 1950 dolar aralığına sıkıştı takip ettiğimiz bant aralığı 1800- 1850 bu arada bir değişiklik yok. Alım seviyelerimizi gram altın yatırımcıları çok iyi biliyor ne zamanki altının ons fiyatı 1850- 1860 dolar seviyesinde olursa karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa buradan gram altın tarafına giriş yapacağız. Şubat ayının 15'ine kadar bu süreci beklemeye devam ediyor. Alım yapmak isteyenler kenarda sakin bir şekilde bekleyebilir" ifadelerini kullandı.