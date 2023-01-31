Gram altın için tarih verdi! Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! Altının ons fiyatı bu yıl kaç para olacak? Çeyrek, yarım, gram ve bilezik fiyatları ters düz oldu!

İslam Memiş Tarih Verdi!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklamalarında; "Altının ons fiyatı 1932 dolar seviyesinde 1900- 1950 dolar aralığına sıkıştı takip ettiğimiz bant aralığı 1800- 1850 bu arada bir değişiklik yok. Alım seviyelerimizi gram altın yatırımcıları çok iyi biliyor ne zamanki altının ons fiyatı 1850- 1860 dolar seviyesinde olursa karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa buradan gram altın tarafına giriş yapacağız. Şubat ayının 15'ine kadar bu süreci beklemeye devam ediyor. Alım yapmak isteyenler kenarda sakin bir şekilde bekleyebilir" ifadelerini kullandı.