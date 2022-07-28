Gram altın için peş peşe 3 farklı rakam verildi! Altın alımı-satımı yapacaklar için flaş uyarı... Altının son fiyatını duyan şaşkın! İşte 28 Temmuz 2022 altın fiyatları

Altın fiyatları ile alakalı son dakika gelişmesi! Yükseliş başladı. Altın alım-satımı yapanlar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın eksperleri da gram altın ile alakalı kısa ve uzun vadeli tahminlerini belirtiyor. Yıl sonu amacıyla değerlendirmeler ilgi çekti. Peki önümüzdeki dönemde altında gidişat hangi yönde olur? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla alakalı son dakika gelişmesi...