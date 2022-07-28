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Haberler Ekonomi Gram altın için peş peşe 3 farklı rakam verildi! Altın alımı-satımı yapacaklar için flaş uyarı... Altının son fiyatını duyan şaşkın! İşte 28 Temmuz 2022 altın fiyatları

Gram altın için peş peşe 3 farklı rakam verildi! Altın alımı-satımı yapacaklar için flaş uyarı... Altının son fiyatını duyan şaşkın! İşte 28 Temmuz 2022 altın fiyatları

Altın fiyatları bağlamında vatandaşlar incelemeler yapmaya devam ediyor. Birçok yatırımcı, parasının değerini korumak, yatırım gerçekleştirmek adına sene içinde ve sene sonunda ne gibi adımlar atacağı, döviz ya da altın noktasında hangisinin tercih edilmesi gerektiği gibi bir çok hususta uzmanlardan açıklama beklemektedir. Rusya-Ukrayna savaşıyla piyasalarda yaşanan ons fiyatındaki artış mart ayı ortalarında daha durgun duruma gelmişken, Nisan ortalarında gücünü kaybetmişti fakat ardından yine değer kazanan altın, ülkelerin enflasyon oranları, uyguladığı politikalar, merkez bankalarının kararlarıyla sık sık değişkenlik gösteriyor.

takvim.com.tr
28.07.2022 09:34 - Son Güncelleme: 28.07.2022 09:37
Gram altın için peş peşe 3 farklı rakam verildi! Altın alımı-satımı yapacaklar için flaş uyarı... Altının son fiyatını duyan şaşkın! İşte 28 Temmuz 2022 altın fiyatları

Altın fiyatları ile alakalı son dakika gelişmesi! Yükseliş başladı. Altın alım-satımı yapanlar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın eksperleri da gram altın ile alakalı kısa ve uzun vadeli tahminlerini belirtiyor. Yıl sonu amacıyla değerlendirmeler ilgi çekti. Peki önümüzdeki dönemde altında gidişat hangi yönde olur? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla alakalı son dakika gelişmesi...

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Gram altın için peş peşe 3 farklı rakam verildi! Altın alımı-satımı yapacaklar için flaş uyarı... Altının son fiyatını duyan şaşkın! İşte 28 Temmuz 2022 altın fiyatları

Doların Temmuz ortasında gördüğü zirveden düşüşüyle gözlenen teknik boğa sinyalleri altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş ardından kıymetli metale olan ilginin yine hayatlanmasına sebep oldu.

Gram altın için peş peşe 3 farklı rakam verildi! Altın alımı-satımı yapacaklar için flaş uyarı... Altının son fiyatını duyan şaşkın! İşte 28 Temmuz 2022 altın fiyatları

Spot altın geçen hafta 15 ayın düşüğünden yüzde 2 değer kazanırken kıymetli metal amacıyla en kötü senaryonun sona erdiği değerlendiriliyor. 2022'nin büyük bölümü bağlamında borçlanma oranları ve doların yükselişi kıymetli metalin uzun süredir değer saklama aracı özelliğine zarar verdi.

Gram altın için peş peşe 3 farklı rakam verildi! Altın alımı-satımı yapacaklar için flaş uyarı... Altının son fiyatını duyan şaşkın! İşte 28 Temmuz 2022 altın fiyatları

Fakat meydana çıkan resesyon riski yatırımcıların Fed'in faiz artışlarına ve doların güçlenmeye devam edeceğine dair düşüncelerinin zayıflamasına sebep oluyor.

Gram altın için peş peşe 3 farklı rakam verildi! Altın alımı-satımı yapacaklar için flaş uyarı... Altının son fiyatını duyan şaşkın! İşte 28 Temmuz 2022 altın fiyatları

Pepperstone Group Araştırma Direktörü Chris Weston, "Yatırımcıların ABD dolarının hisse değerlerinin düşüşünde varsayılan hedge aracı olup olmadığını sorguladığı bir ortamda değer saklama aracı olarak altına daha çok ısınmaya başladım" ifadelerini kullandı.

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