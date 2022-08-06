Gram altın için o tarih işaret edildi! Elimizdeki altınları bozduralım mı, yoksa altın mı satalım? İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları

Uzun bir vakit 900 liralarda seyir eden gram altın geçen günlerde 1000 liraları yine gördü. Bugün itibarıyla 1032 liradan satılan gram altın yatırımcılarını ve vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da işler ekonomist ve ekonomist eksperlerine düşüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar ise bu öngörülere kilitlenmiş durumda. Altının ons fiyatı, 'güvenli liman' etkisinden aldığı destekle 1 ayın en yüksek oranına kadar yükseldi. Ons altındaki yükselişte; ABD-Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerginliğin jeopolitik riski artırması ve dünyada enflasyonist riskin önüne geçilememesinin neticesi olarak küresel resesyon kaygılarının artması etkili oluyor. İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları