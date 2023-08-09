Gram altın fiyatlarına büyük etki! 2024 yılında altın kaç para olacak? Çeyrek ne kadar bugün canlı! Cumhuriyet altın fiyatları son dakika

2023 yılı, altın piyasasında Amerika Merkez Bankası FED'in parasal sıkılaşma politikalarının etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. FED, yükselen enflasyonla mücadele amacıyla faiz artırımı döngüsüne girişince, altın fiyatları önemli ölçüde etkilendi. Bu süreçte 1 gram altın fiyatı, özellikle yatırımcıların güvenli liman arayışları nedeniyle, 1.720 TL gibi yüksek seviyelere ulaşarak çarpıcı bir yükseliş kaydetti. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma, yatırımcıların piyasalardaki haber akışını yakından takip etmelerine neden oldu. FED'in faiz artırım süreci, ekonomik verilerin yanı sıra küresel jeopolitik gelişmelerle de şekillendi.
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'e göre, ons altın dar bant aralığında kalmaya devam ediyor ve merkez bankalarının bu süreci kontrollü bir şekilde yürüttüğü belirtiliyor. 2024 yılında da geçmişte yaşanan geçici enflasyonların tekrarlanmayacağı öngörüsüyle birlikte hızlı bir şekilde yükselen bir enflasyon beklentisi bulunuyor. Bu nedenle merkez bankalarının piyasaları manipüle etmeye, baskılamaya ve altın fiyatlarının önünü kapatmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
İslam Memiş'in öngörüsüne göre, 2023 yılının son çeyreğinde ağustos ayıyla birlikte ons altın tarafında 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar yaşanması bekleniyor. Bu durum, altına yatırım yapmak isteyenler için dikkate alınması gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.
Uzman Memiş, altın fiyatlarında 2023 yılı sonu için gram altının 1.900 - 2.000 TL aralığında olabileceğini belirtirken, 2024 yılında ise gram altın fiyatının 2.000 - 2.200 TL aralığında seyredebileceğini ifade ediyor.