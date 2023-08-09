Gram altın fiyatlarına büyük etki! 2024 yılında altın kaç para olacak? Çeyrek ne kadar bugün canlı! Cumhuriyet altın fiyatları son dakika

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Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'e göre, ons altın dar bant aralığında kalmaya devam ediyor ve merkez bankalarının bu süreci kontrollü bir şekilde yürüttüğü belirtiliyor. 2024 yılında da geçmişte yaşanan geçici enflasyonların tekrarlanmayacağı öngörüsüyle birlikte hızlı bir şekilde yükselen bir enflasyon beklentisi bulunuyor. Bu nedenle merkez bankalarının piyasaları manipüle etmeye, baskılamaya ve altın fiyatlarının önünü kapatmaya devam edeceği tahmin ediliyor.