Gram altın fiyatları için zirve tarihi verildi! Altın durdu durdu tam 12'den vuracak! Kimse beklemiyordu! İşte çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezik fiyatları
Altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar bağlamında gündeme gelen İslam Memiş, gram altın ve dolar için yeni tahminlerini verdi. Altın fiyatlarında son dakika gelilmeleri yakından takip ediliyor. Altın haftanın yeni prosedür gününe iyi başladı. Ons altın bugün 1657 dolara kadar yükseldi. Altında bugün ters dalga görülüyor. Yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları kaç lira oldu? Sorularının yanıtlarını merak ediyor.
2 Kasım'da açıklanması beklenilen Fed faiz kararı ardından altın fiyatlarında hareketlilik bekleniyor. Dolar baskısı altında kalan altın fiyatlarının FED'in almış olacağı karara göre şekillenmesi bekleniyor. Fed faizleri 75 baz puan artırırsa altın fiyatlarında düşüşlerin yaşanması beklentiler arasında
Sert düşüş ve yükseliş ile eş güdümlü paniğe kapılanlar bağlamında uyarı yapan İslam Memiş, "Altın ons fiyatı üstünde konuşmamız gerekiyor. Cuma günü sert düşüş ve yükselişler gördük. Hem altın hem gümüşte cuma günü ciddi panik yaşattılar. Bununla satış yapanlar varsa ciddi canları yandı, zarar ettiler. Ciddi bir manipülasyon var. Değerinin çok çok altında altın ve gümüş fiyatları var, mutlaka bir alım fırsatı.
Siz siz olun, elinizdekini satmayın, kaptırmayın. Psikolojik savaşın yenileni siz olmayın. Kesinlikle korku ve panikle varlıklarınızı satmayın, bozdurmayın. Cuma günü 1617 dolara kadar gerileyen altın onsunun aynı akşam haftayı 1657 dolar seviyesinden tamamladığını gördük. 40 dolarlık yükseliş oldu. Çok ciddi bir fake satıştı, korku ve panikti. İnsanları ters köşe yapmaktı. Hiçbir mantığı da yoktu. O yüzden süratlice toparlandı." şeklinde altında yatırımı tercih edenleri uyardı. Bu ifadelerin yanı sıra bilhassa Ekim ayının sonu ve Kasım aylarında beklentinin büyük olduğunu ve pozitif yönde olduğunu ifade etti.
Yastık altında 1 gram bile altını olanlar sahip çıkın!
Elinde altın bulanan vatandaşlara uyarılarda tespit edilen Finans Analisti İslam Memiş, "Elinde altını olanlar panikle mutlaka bozdurmamalı. Vatandaşlar varlıklarına sahip çıkmalı. Altın fiyatları gerçek değerinin olabildiğince altında. Kesinlikle elinde altını olan satmamalı." diye konuştu.
"Yıl sonu itibarıyla 1250 lira rakamını önemsiyoruz. 1250 lira yukarıya yönlü kırılırsa, burada yine harp risklerinde bir artış olursa, piyasalarda resesyon riskleri devam ederse 1400 liraları görebiliriz." ifadelerini kullanan Memiş'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Başarılı eksper Memiş'in öngörülerini paylaşması üstüne yatırımcılar bu açıklamaları sosyal medya platformlarında konuşmaya başladı...