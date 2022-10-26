Gram altın fiyatları için zirve tarihi verildi! Altın durdu durdu tam 12’den vuracak! Kimse beklemiyordu! İşte çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezik fiyatları

Siz siz olun, elinizdekini satmayın, kaptırmayın. Psikolojik savaşın yenileni siz olmayın. Kesinlikle korku ve panikle varlıklarınızı satmayın, bozdurmayın. Cuma günü 1617 dolara kadar gerileyen altın onsunun aynı akşam haftayı 1657 dolar seviyesinden tamamladığını gördük. 40 dolarlık yükseliş oldu. Çok ciddi bir fake satıştı, korku ve panikti. İnsanları ters köşe yapmaktı. Hiçbir mantığı da yoktu. O yüzden süratlice toparlandı." şeklinde altında yatırımı tercih edenleri uyardı. Bu ifadelerin yanı sıra bilhassa Ekim ayının sonu ve Kasım aylarında beklentinin büyük olduğunu ve pozitif yönde olduğunu ifade etti.