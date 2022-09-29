Gram altın fiyatı için çılgın tahmin geldi! Borcu harcı, düğünü olan şimdi alsın! Altın fiyatları o tarihte patlama yapacak!

Kuyumculuk yapan Zekeriya Tonyalı yaptığı açıklamasında "Altın alacak olan, altın borcu olanlar ya da bu sene düğün yapacak olanlar amacıyla yaşanan bu düşüş gerçekten bir fırsat. Bana göre altının daha da düşme olsılığı de bulunuyor. Ekonomi iyileşmeye başladıkça, yeni konut projeleri ev fiyatlarını düşürdükçe insanlar tekrardan altına yönelecekler.