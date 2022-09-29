Gram altın fiyatı için çılgın tahmin geldi! Borcu harcı, düğünü olan şimdi alsın! Altın fiyatları o tarihte patlama yapacak!
Altın fiyatları oldukça dalgalı bir seyir izlemeye deavm ediyor. Tüm dünyada yaşanan ekonomik gelişmelere paralel olarak altın fiyatları da büyük önem kazandı. Bu anlamda altın fiyatları kendine yön belirlemeye çalışıyor. Normal koşullar altında enflasyonist ortamlarda değer kazanan ve yatırımcının her vakit ilk tercih ettiği güvenilir yatırım limanı olarak gördüğü altın fiyatları düşüşünü sürdürdü. FED doğrultusundan belirtiler 75 baz puanlık faiz artırımı kararı ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüş daha da hızlandı.
Amerika Merkez Bankası FED doğrultusundan alınan 75 baz puanlık faiz artırımı kararı beklendiği üzere altın fiyatlarında düşüşe sebep oldu. 2022 sene sonu gram altın fiyatı bağlamında kuyumculardan deli tahmin! Düğünü altın borcu olanlar anında alsın 375 TL aniden artacak. Uluslararası piyasada ons altının fiyatı 1.643 dolar civarında tutunmak amacıyla mücadele verirken iç piyasada ise rekor kıran dolar kurunun verilen desteğe karşın gram altının fiyatı haftayı düşüş yönlü 973 TL civarından kapadı. Çeyrek altının fiyatı ise yaşanan düşüşü fırsat bilen vatandaşların alımları ile canlandı ve 1.652 TL oranına yükseldi.
Kuyumculardan altın fiyatı yorumu
Altın piyasasının kalbini tutan kuyumcular ise altın fiyatlarında yaşanan düşüşün geçici bulunduğu tarafında görüş bildirerek yaşanan düşüşün alım fırsatı bulunduğunu dile getirdi. Genellikle de düğünü ve altın borcu olanlara bu devresi fırsat olarak gören kuyumcuların gram altının sene sonucunda yükseleceğini öngördüler.
Kuyumculuk yapan Zekeriya Tonyalı yaptığı açıklamasında "Altın alacak olan, altın borcu olanlar ya da bu sene düğün yapacak olanlar amacıyla yaşanan bu düşüş gerçekten bir fırsat. Bana göre altının daha da düşme olsılığı de bulunuyor. Ekonomi iyileşmeye başladıkça, yeni konut projeleri ev fiyatlarını düşürdükçe insanlar tekrardan altına yönelecekler.
Altın fiyatlarında kıyamet koptu
Küresel piyasalarda altın fiyatları düşüş yaşamaya devam ediyor. Dünyayı kasıp kavuran enflasyonist baskı sebebiyle merkez bankaları faiz artırımı kararı alırken dolar zirveye taşındı ve bunun sonucunda altın son 2,5 senenin dibini gördü.