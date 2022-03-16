💥Gram altın düştükçe düşüyor, fiyatı gören kuyumcuya koşuyor! Sadece tek gecede...Bugün 0.5-1-40 gram ve küçük altın kaç TL?

Sydney'deki Guardian Gold Australia'dan John Feeney "fiyat hareketleri Fed'in kısa vadeli söylemlerine bağlı olacak. Fakat Fed'in faiz artırdığı gün çok şahin tonda bir söylem olmazsa altında ralli görmek muazzam olmaz" değerlendirmesini yaptı. Spot altının ons fiyatı bugün yüzde 0.4 artışla 1,943.09 dolar oldu. Fiyatlar dün yüzde 1.9 düşmüştü. Geçen hafta altın 2,070.44 dolarla Ağustos 2020'den beri en yüksek civara yaklaşmıştı. Bugün gümüş ve platin de düşerken Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Paladyum ise dün yüzde 15'lik sert düşüşün sonrasında bugün yükseliş ve düşüş arasında dalgalanıyor.