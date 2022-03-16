💥Gram altın düştükçe düşüyor, fiyatı gören kuyumcuya koşuyor! Sadece tek gecede...Bugün 0.5-1-40 gram ve küçük altın kaç TL?
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Sadece tek gecede...Bugün 0.5-1 gram ve küçük altın kaç TL? Rusya ve Ukrayna savaşı, enflasyon ve mahalli olaylarla eş güdümlü güncel fiyatına ulaşan altında yeni bir rekora ulaşıldı. Altın fiyatlarının belirlenmesinde mühim bir yeri olan ONS altın ise 2000 dolardan çakılış yaşadı! 917 liraya kadar düşen gram altın; yatırımcısına göz kırpmaya başladı! Altının ons fiyatı Aralıksız 3 gündür düşüşünü sürdürürken; bu düşüşte ABD tahvil faizlerinin yükselişi etkili oluyor. ABD 10 senelik tahvil faizleri bugün yüzde 2,16 oranına kadar yükselerek, Haziran 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılıyor.
💥Fiyatı gören kuyumcuya koşuyor! Sadece tek gecede...Bugün 0.5-1-40gram ve küçük altın kaç TL? Altının gram fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle dünkü kapanış fiyatına göre değer kaybında hareket ederken; gün içinde en yüksek 931,64 lira civarını, en düşük ise 893,70 lira civarını gördü. Gram altın şu dakikalarda ise yüzde 2,47 oranında düşüşle 904,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1472 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 63 liradan satılıyor.
Bloomberg ekonomistleri Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü şahin tavrını korumasını beklerken ilerisi amacıyla izlenecek politikanın Federal Açık Pazar Komitesi'nin (FOMC) sahip olunan enflasyonu nasıl yorumlayacağına bağlı olarak belirleneceği düşünülüyor. Salı günü yayımlanan bir rapor yapımcılara ödenen fiyatların arttığına işaret ederek enflasyonist baskılara ilgi çekti.
"Değerli metaller şu an amacıyla düzeltmenin mühim bir bölümünü oluşturuyor, bundan dolayı FOMC evveli ya da ardından kısa vadeli dönüş işlemlerine yönelik dipten alımlar düşünülebilir" diyen SPI Asset Management Yönetici Ortağı Stephen Innesi, "Fed'in faiz yükselişinde ayağını gazdan çekmeyeceğini bu amaçla altının 1800 dolar altına düşmeden 1850-1950 civarında bir vakit daha kalıcı olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
ALTIN SERT DÜŞTÜ
Fed'in faiz kararı evveli ABD tahvil faizlerindeki yükselişle altın fiyatları 3. günde de düşüşte. Bloomberg bilgilerine göre küresel ETF altın pozisyonları ise savaşın etkisiyle bir yılnin en yüksek oranına ulaştı. Fed'in aylardır devam eden tartışmalara son verip 40 yılnin zirvesinde seyreden enflasyonla mücadele kapsamında yarınki toplantıda faiz artışına gitmesi bekleniyor. Piyasalarda Fed'in bu yıl 7 kez faiz artırması fiyatlanıyor. ABD 10 yıllik hazine tahvillerinin faizi dün 2019'dan beri en yüksek seviyeyi görmesinin sonrasında bugün de yükselişini sürdürüyor.
Sydney'deki Guardian Gold Australia'dan John Feeney "fiyat hareketleri Fed'in kısa vadeli söylemlerine bağlı olacak. Fakat Fed'in faiz artırdığı gün çok şahin tonda bir söylem olmazsa altında ralli görmek muazzam olmaz" değerlendirmesini yaptı. Spot altının ons fiyatı bugün yüzde 0.4 artışla 1,943.09 dolar oldu. Fiyatlar dün yüzde 1.9 düşmüştü. Geçen hafta altın 2,070.44 dolarla Ağustos 2020'den beri en yüksek civara yaklaşmıştı. Bugün gümüş ve platin de düşerken Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Paladyum ise dün yüzde 15'lik sert düşüşün sonrasında bugün yükseliş ve düşüş arasında dalgalanıyor.