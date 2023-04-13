GRAM ALTIN DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA? Altın düştü mü, düşecek mi? 13 Nisan 2023 flaş altın yorumu! Gram 1.258 TL, çeyrek 2.109 TL, yarım 4.218 TL...
Gram altın son dakika en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Altın yatırımcıları 13 Nisan 2023 güncel altın fiyatlarını ve yeni tahminleri araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''Önümüzdeki günlerde kısa vadeli bir geri çekilme bekliyoruz. Ama tekrar yükseliş trendi var.'' dedi. Peki gram altın düştü mü? Altın düştü mü, düşecek mi? 13 Nisan Perşembe altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, tam, ata, cumhuriyet, yarım...
13.04.2023 11:00 - Son Güncelleme: 13.04.2023 11:07
Gram altın düştü mü, düşecek mi sorusu son günlerde sıkça araştırılıyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını ve uzman isimlerin yorumlarını yakından takip ediyor. Bugün gram altının alış fiyatı 1.258,15 satış fiyatı ise 1.258,26. Önceki kapanışı ise 1.251,29 idi. İşte 13 Nisan 2023 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata altın ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...