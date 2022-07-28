Gram altın, çeyrek altın fiyatlarında yangın var! Altın alacaklara flaş uyarı: Bu tarihten önce koşun! 22 ayar bileziğin gramı ne kadar?
Amerikan Merkez Bankası doğrultusundan faiz kararının açıklanmasıyla eş güdümlü altın fiyatlarındaki beklenilen toparlanma da gerçekleşti. Altın fiyatları kısa bir vakit içinde 1000 TL'nin üstüne çıktı ve şu anda 1016 TL seviyelerinden prosedür görüyor. Durum bu tür olunca altına yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar da kara kara nasıl bir yol izlemeleri gerekliliğini düşünüyor. Fakat analistler kişilerin aklındaki bu soru işaretlerinin daha çok kalmasına izin vermedi.
Analistlerden altın alacak vatandaşlara çok mühim bir ikaz geldi. Analistler, altın alımlarının sene sonuna kadar tamamlanması gerekliliğini aksi takdirde her bireyin gram altın amacıyla 1500 TL seviyelerini işaret ettiğini belirtiyor. NTV canlı yayınına bağlanan para piyasaları eksperi Mehmet Ali Yıldırımtürk, değerlendirmesinde 985 TL seviyesine gerileyen altının 1.019 TL'ye yükseldiğini söyledi. Önümüzdeki zamanlarda altının 1.050 TL'yi göreceğini ve 1.350 TL seviyelerine kadar yükseleceğini bildiren uzman isim sene sonucunda ise 1.500 TL'nin görülebileceğinin altını çizdi.
Çeyrek altın ne olur?
Gram altınla eş güdümlü çeyrek altın amacıyla sene sonu tahminleri de merak edilmeye başlandı. Analistler, çeyrek altın amacıyla gram altında bulunduğu kadar bol davranmadı. Çeyrek altın amacıyla sene sonu tahminleri 1900 TL bandında bulunuyor.
Hemen alın!
Analistler daha evvel altının düşeceğini ve alabilmek isteyenlerin beklemesi gerekliliğini ifade etmişti. Fakat şu anda gram altının kısa vadede düşmeyeceği ön görülüyor. Yani analistler, altın alımlarının sene sonundan evvel tamamlanması gerekliliğini belirtiyor.
Yıl sonu için tahmin yapıldı
Gram altındaki artışyatırımcılar doğrultusundan merakla araştırılırken, eksprlerin 2022 sene sonu altın fiyatları amacıyla yapıtığı tahminler olabildiğince ilgi çekiyor.
Gram altın, ons ve dolar kurundaki artışa paralel olarak değer kazanarak yükselişe geçti. Analistler, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nde belirtiler son verilerin küresel resesyona dair kaygıları artırması ve buna paralel Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin altına olan isteği desteklediğini söyledi.