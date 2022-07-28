Gram altın, çeyrek altın fiyatlarında yangın var! Altın alacaklara flaş uyarı: Bu tarihten önce koşun! 22 ayar bileziğin gramı ne kadar?

Analistlerden altın alacak vatandaşlara çok mühim bir ikaz geldi. Analistler, altın alımlarının sene sonuna kadar tamamlanması gerekliliğini aksi takdirde her bireyin gram altın amacıyla 1500 TL seviyelerini işaret ettiğini belirtiyor. NTV canlı yayınına bağlanan para piyasaları eksperi Mehmet Ali Yıldırımtürk, değerlendirmesinde 985 TL seviyesine gerileyen altının 1.019 TL'ye yükseldiğini söyledi. Önümüzdeki zamanlarda altının 1.050 TL'yi göreceğini ve 1.350 TL seviyelerine kadar yükseleceğini bildiren uzman isim sene sonucunda ise 1.500 TL'nin görülebileceğinin altını çizdi.