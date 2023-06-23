Gram altın bu fiyatı görecek! Kuyumculardan altın uyarısı! İslam Memiş'te 2 gün sonraki altın fiyatını açıkladı! İşte 23 Haziran yarım, gram altın fiyatı...
Kuyumculardan altın uyarısı! Gram altın bu fiyatı görecek! Kapalıçarşı'da uzun yıllardır kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren esnaflar, son haftalarda gram altın fiyatlarının oldukça hareketli bir seyir izlediğine dikkat çekiyor. Özellikle dolar kurundaki sert yükselişin gram altına etkisini gözlemleyen kuyumcular, şu anda 1.500 TL'nin hemen altında fiyatlanan gram altının bu seviyelerin bir daha görülemeyeceğini ifade ediyor. Ayrıca, kuyumcular arasında gram altın fiyatlarının daha da yükseleceği yönünde bir inanç hakim.
Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Bu anlamda altın piyasasında yaşanan gelişmeler ve gram altının fiyatındaki yükseliş, kuyumcuların dikkatini çekmeye devam ediyor. Kuyumcu esnafı, gram altının geleceği hakkında büyük bir kazanç ortamının oluşacağına dair tahminlerde bulunarak yatırımcıları heyecanlandırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, altın fiyatları hakkında sürpriz bir tahminde bulundu.
Diğer bir kuyumcu esnafı ise yeni haftada altın fiyatlarında akılları karıştırabilecek dalgalanmaların görülebileceğini söyledi. FED'in faiz kararının açıklanacağına dikkat çeken Özgür, faiz artırımı durumunda ons altında bir geri çekilme olabileceğini ve bunun gram altını etkileyebileceğini belirtti.
Kuyumcu esnaflığı yapan Mehmet Üzülmez ise altın yatırımının uzun süredir insanların tercih ettiği bir yatırım olduğunu belirtti. Altının her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade eden esnaflar, 2023 yılında hem dünyada hem de Türkiye'de önemli ekonomik gelişmelerin beklendiğini söyledi.