Gram altın bir ay sonra bu rakamı görecek! Bunu yapan, gram altından daha çok kazanacak! 210 gündür böylesi görülmedi
Analistler altının bu yıl sonunda en doruk noktaya çıkacağını belirtti! Gram altın bir aydan kısa sürede bu rakamı görecek. Analistler peş peşe söyledi! Yatırımcıların en fazla incelediği hususlardan bir tanesi olan altın fiyatları ile ilgili yapılan konuşmalar yakından izleniyor. Kasım ayında hareketliliği ile merak uyandıran gram altın bu yıl sonunda yükselişe geçebilir. Peki, gram altın ne kadar olacak? İşte detaylar…
Doların zayıflaması metalleri desteklerken altın yükseldi ve üst seviye Federal Rezerv yetkililerinden daha çok faiz artırımının geleceğine dair haberler geldi. ABD Merkez Bankası'nın bu seneki agresif maddi sıkılaştırması, dolar ve tahvil getirilerini yukarıya itti ve altın Mart zirvesinden yüzde 15 düştü. Değerli metaller dolar cinsindendir ve faiz ödemezler, bu sebepten dolayı dolar ve para birimleri ile negatif bir korelasyona sahip olma eğilimindedirler.
Yatırımcılar bu hafta tarım dışı istihdam ve işsizlik de dahil olmak üzere ekonomik verilere odaklanacak ve bu da Fed'in para politikasını sıkılaştırma politikasını gevşetiyor olabileceğini düşündürüyor. Pazartesi günü New York Fed Başkanı John Williams, faiz oranlarının artmaya devam edeceğini ve gelecek yıla kadar yüksek kalacağını ancak 2024 yılına kadar indirilebileceğini söyledi.
7 aydır böylesi görülmedi... İşte altın fiyatlarını etkileyecek iki önemli gelişme
Altının ons fiyatı aralıksız 7 aydır kaybettirirken, kasım ayını yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Piyasalar açısından bulunduğumuz hafta oldukça kritik… Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Bu iki gelişmenin de altın fiyatları üzerinde yön belirleyici olması bekleniyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, altın fiyatları üzerinde yaşanan tüm gelişmeleri ve olası senaryoları hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.