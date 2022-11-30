Gram altın bir ay sonra bu rakamı görecek! Bunu yapan, gram altından daha çok kazanacak! 210 gündür böylesi görülmedi

Doların zayıflaması metalleri desteklerken altın yükseldi ve üst seviye Federal Rezerv yetkililerinden daha çok faiz artırımının geleceğine dair haberler geldi. ABD Merkez Bankası'nın bu seneki agresif maddi sıkılaştırması, dolar ve tahvil getirilerini yukarıya itti ve altın Mart zirvesinden yüzde 15 düştü. Değerli metaller dolar cinsindendir ve faiz ödemezler, bu sebepten dolayı dolar ve para birimleri ile negatif bir korelasyona sahip olma eğilimindedirler.