Gram altın bir ay sonra bu rakamı görecek! Bunu yapan, gram altından daha çok kazanacak! 1 gram bile altını olanlar acil bakın! 14-18-22 ayar bilezik altın fiyatları

İslam Memiş'te açıklama yaptı!

Altın hakkında yapmış bulunduğu olumlu yorumlarla tanınmış ünlü ekonomist İslam Memiş, şimdi de altından çok daha çok kazandıracak yeni bir yatırım aracını yatırımcıların beğenisine paylaştı. Gram altının seçeneği geldiği ve em kar üstünden vergilendirme sorunu yok hatta başka yandan bakıldığında kapınıza kadar getiriliyor. Borsa İstanbul'da prosedür görmeye başlayan darphane altın sertifikalarına yönelik açıklamalarda tespit edilen altını ve para pazarları eksperı ünlü ekonomist İslam Memiş az, hem çok sansasyonel açıklamalar yaptı hatta altın yatırım gerçekleştirmek isteyenlere detaylı ikazlarda bulundu.