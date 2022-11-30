Gram altın bir ay sonra bu rakamı görecek! Bunu yapan, gram altından daha çok kazanacak! 1 gram bile altını olanlar acil bakın! 14-18-22 ayar bilezik altın fiyatları
Analistler altının bu yıl sonunda en doruk noktaya çıkacağını belirtti! Gram altın bir aydan kısa sürede bu rakamı görecek. Analistler peş peşe söyledi! Yatırımcıların en fazla incelediği hususlardan bir tanesi olan altın fiyatları ile ilgili yapılan konuşmalar yakından izleniyor. Kasım ayında hareketliliği ile merak uyandıran gram altın bu yıl sonunda yükselişe geçebilir. Peki, gram altın ne kadar olacak? İşte detaylar…
Doların zayıflaması metalleri desteklerken altın yükseldi ve üst seviye Federal Rezerv yetkililerinden daha çok faiz artırımının geleceğine dair haberler geldi. ABD Merkez Bankası'nın bu seneki agresif maddi sıkılaştırması, dolar ve tahvil getirilerini yukarıya itti ve altın Mart zirvesinden yüzde 15 düştü. Değerli metaller dolar cinsindendir ve faiz ödemezler, bu sebepten dolayı dolar ve para birimleri ile negatif bir korelasyona sahip olma eğilimindedirler.
Yatırımcılar bu hafta tarım dışı istihdam ve işsizlik de dahil olmak üzere ekonomik verilere odaklanacak ve bu da Fed'in para politikasını sıkılaştırma politikasını gevşetiyor olabileceğini düşündürüyor. Pazartesi günü New York Fed Başkanı John Williams, faiz oranlarının artmaya devam edeceğini ve gelecek yıla kadar yüksek kalacağını ancak 2024 yılına kadar indirilebileceğini söyledi.
İslam Memiş'te açıklama yaptı!
Altın hakkında yapmış bulunduğu olumlu yorumlarla tanınmış ünlü ekonomist İslam Memiş, şimdi de altından çok daha çok kazandıracak yeni bir yatırım aracını yatırımcıların beğenisine paylaştı. Gram altının seçeneği geldiği ve em kar üstünden vergilendirme sorunu yok hatta başka yandan bakıldığında kapınıza kadar getiriliyor. Borsa İstanbul'da prosedür görmeye başlayan darphane altın sertifikalarına yönelik açıklamalarda tespit edilen altını ve para pazarları eksperı ünlü ekonomist İslam Memiş az, hem çok sansasyonel açıklamalar yaptı hatta altın yatırım gerçekleştirmek isteyenlere detaylı ikazlarda bulundu.