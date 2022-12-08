Gram altın 5 gün sonra tam olarak bu kadar olacak! Hemen buraya bakın! İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Altında Fed belirsizliği

Altın bu sene Fed'in agresif sıkılaşma politikası ve dolardaki yükselişten olumsuz etkilendi. Son birkaç günde ise Fed'in faiz artış patikasını yavaşlatacağı beklentisiyle kayıplarının bir kısmını telafi etti. Dün yüzde 0,1 yükselen spot altının ons fiyatı bugün yüzde 0,1 artışla 1,773 dolar seviyelerinde. Bloomberg Dolar Spot Endeksi önceki seanstaki yüzde 0,3'lük yükseliş sonrası yatay seyirde. Gümüş, platin ve paladyum ise yükselişte.