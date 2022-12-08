Gram altın 5 gün sonra tam olarak bu kadar olacak! Hemen buraya bakın! İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları
Altın fiyatı hareket etmeye devam eder iken gram altında büyük iddialar geldi. 5 gün sonra tarihi hamle yaşayacak altının gramı 2022 senesini 1.400 TL'yle kapatacak! İşte tüm detaylar... Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili olarak, 8 Aralık`a dikkat çekti. Gram altının artacağını öngören Memiş, özellikle FED'in faiz kararı açıklamasının ardından fiyatların tavan yapacağını belirtti. Son zamanlarda 1.073 seviyelerine yükselerek Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyesini gören gram altın asıl rekoru üç gün sonra kıracak. Memiş'e göre gram altın ilk etapta 1.100 TL seviyelerine çıkarak rekor kıracak.
Küresel pazarlar, dün ABD'den gelen sürpriz veri ardından dalgalandı. Gelen olumlu veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri getireceği tepe noktayı yükseltti. Pazar fiyatlamalarına bakılınca Fed'in önümüzdeki 3 toplantıda, faizleri yüzde 5,00-5,25 oranına kadar yükseltebileceği beklentisi ağırlık basıyor
Altında Fed belirsizliği
Altın bu sene Fed'in agresif sıkılaşma politikası ve dolardaki yükselişten olumsuz etkilendi. Son birkaç günde ise Fed'in faiz artış patikasını yavaşlatacağı beklentisiyle kayıplarının bir kısmını telafi etti. Dün yüzde 0,1 yükselen spot altının ons fiyatı bugün yüzde 0,1 artışla 1,773 dolar seviyelerinde. Bloomberg Dolar Spot Endeksi önceki seanstaki yüzde 0,3'lük yükseliş sonrası yatay seyirde. Gümüş, platin ve paladyum ise yükselişte.
Commtrendz Risk Management Yöneticisi Gnanasekar Thiagarajan altın fiyatlarındaki rallinin en azından Fed toplantısına kadar sürebileceğini belirterek "Toplantı öncesinde bazı yukarı yönlü hareketler de olabilir" değerlendirmesini yaptı. Piyasalar Fed'in Aralık toplantısında faiz artışını yavaşlatmasını ve 50 baz puanlık artışla yola devam etmesini bekliyor. Oanda Kıdemli Analisti Edward Moya altının 1,760 dolar civarında konsolide olacağı tahminini paylaştı.
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişe değinerek 8 Aralık tarihine dikkat çekti. 5 gün sonrası için altın fiyatlarının ne kadar olacağını aktaran Memiş yatırımcıları uyardı.
İslam Memiş altın fiyatları bağlamında 1718 doların takibinin yapıldığını açıkladı. Gram altın son günlerde 1073-1076 lira civarlerinden prosedür görürken 1083 lira ile rekorunu kırdı. 2 gün sonra ise altın fiyatlarının 1100 civarlerine geleceğiniz konuştu.