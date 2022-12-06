Gram altın 3 gün sonra tam olarak bu kadar olacak! Altın için net rakam geldi! İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Dün gram altında Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyi görülürken görülürken bugün altın fiyatları düştü. Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş altın hakkında değerlendirmeler yaptı.Yatırımcılar altın fiyatları ne olacak? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? sorularının cevaplarını araştırken son dakika açıklama gene İslam Memiş'ten geldi. Altın fiyatlarının 3 gün sonra ne kadar olacağını aktardı