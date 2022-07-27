Gram altın 1.500 TL seviyesine son kez... İslam Memiş son dakika altın yorumu! Yürekleri hoplatacak duyan öylece kalakalıyor!

FED faiz kararının açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketli anlar yaşanırken fiyatların hangi seyirde ilerleyeceği gizemini koruyor. Ekonomi uzmanları altın fiyatlarındaki detayları değerlendirdi. Fiyatların gidişatı hakkında uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyrin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklenmediğini söyledi. Memiş, "Perşembeden itibaren altın ve gümüşün ons fiyatında ve kripto paralarda toparlanmalar olur. Altın ons fiyatı 1.750-1.760 dolar seviyesine kadar devam eder, gümüşün ons fiyatındaki toparlanma 19 dolar seviyesinin üzerine yükselebilir" ifadelerine yer verdi. İşte uzmanlar tarafından fiyatların seyrine dair yapılan yorumlar...