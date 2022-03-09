Gram altın 1450 lira mı oluyor? Altın vites attı! Böylesi ilk kez yaşanıyor; Her şey alt üst! O tarihe dikkat! Bugün gram ve küçük altın kaç TL?

ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Ons altın fiyatı geçen gün 2 bin dolar civarını aşarak sert yükseliş kayıt etti ve 1995 dolardan kapandı.Bugüne 2003 dolardan başlayan ons altın 2027 doları aşarak 2020 senesi Ağustos ayından bu yana en yüksek civara ulaştı. Ons altın gün amacıylade en düşük 1985 doları gördü. Analistler 2 bin doların üstüne çıkan ons altın amacıyla direnç olarak 2028 dolar civarını işaret ediyor. Buranın geçilmesi durumunda ise yukarıya hareketin 2073 dolara kadar devam etme potansiyeli bulunduğu vurgulanıyor.



