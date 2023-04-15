Gram altın 1.247 TL oldu! İslam Memiş bundan sonraki yeni rakamı açıkladı! O iki tarihe çok dikkat edin! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Bugün gram altın fiyatı güncellenerek 1.247 TL'ye yükseldi. 2023 yılına 1.100 TL'den başlayan gram altın, bugün itibariyle tam 200 TL artış gösterdi. Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken, uzmanlar bu yükselişin sebeplerini ve önümüzdeki süreçte altın fiyatlarındaki olası değişiklikleri analiz etmeye devam ediyor. İslam Memiş, altın piyasalarındaki güncel durum hakkında yaptığı açıklamada, Amerikan enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesinin altın fiyatlarındaki artışı hızlandırdığını belirtti. Yüzde 5.2 civarında beklenen enflasyon verisi yüzde 5 olarak açıklandı ve bu da iyimserliğin korunmasına neden oldu. Ayrıca, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faizleri artık arttırmayacağına dair beklentilerin artması da altın fiyatlarını olumlu yönde etkiledi. Memiş, yaz aylarında altının ons fiyatının 2.300 dolar seviyesine yükseleceğini öngördü.