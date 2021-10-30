Gözler üstündeydi! Asgari ücrette son dakika gelişmesi: AGİ dahil net 3 bin 460 TL! 2022 asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücret ve AGİ zamları oldukça merak ediliyor. Milyonlarca kişi asgari ücret alıyor. Tüm çalışanlar ise AGİ tutarını alıyor. 2021 son 6 aylık enflasyon ön görülerine göre maaşlardaki artış şuandan hesaplanmaya başlandı. Önceki senelerde enflasyonun 5-6 puan üstünde zamlanan asgari ücretin bu sene da benzer senaryo olduğunda AGİ dahil net 3 bin 460 TL'ye çıkması bekleniyor. İşte asgari ücret hesaplamasıyla alakalı detaylar…
2022 senesine girmemize son 2,5 ay kalırken, yılbaşında yapılacak zam amacıyla gözler hükümetten ileriki karara çevrildi. Enflasyon ön görülerine göre AGİ dahil asgari ücretin net 3 bin 460 TL olması ön görüldü. 2022 senesinde da asgari ücretin son senesinin ortalamasındaki gibi enflasyonun yüzde 5 üstünde bir refah payı ile eş güdümlü belirleneceği hesaplanırsa yükselişin yüzde 22,63 olacağı ön görü edilebilir.
ASGARİ ÜCRET GEÇEN YIL ENFLASYONUN YÜZDE 6,96 ÜZERİNDE VERİLMİŞTİ
Yeni seneye girmemize az bir vakit kalırken nasıl ki emeklilerin gözü yapılacak zam haberindeyse, milyonlarca çalışan da asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücretin 2022'de ne kadar olacağı ile ilgili ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti.
Bakan Vedat Bilgin "Örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir sonuç elde edilmesi konusu ile ilgili çalışacağız" açıklaması 2022 senesi asgari ücret zam oranındaki beklentiyi daha da artırdı. Asgari ücret 2021, salgın koşulları öneme alınarak enflasyonun aşağı yukarı 6,96 puan üstünde yüzde 21.56 oranında artış yapılarak brüt 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti.
Bakan Vedat Bilgin "Örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir sonuç elde edilmesi konusu ile ilgili çalışacağız" açıklaması 2022 senesi asgari ücret zam oranındaki beklentiyi daha da artırdı. Asgari ücret 2021, salgın koşulları öneme alınarak enflasyonun aşağı yukarı 6,96 puan üstünde yüzde 21.56 oranında artış yapılarak brüt 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti.