Gözler oradaydı! Ziraat Bankası ve Halkbank'tan çocuğu olana bomba destek geldi! 50.000 ve 100.000 TL hesaplara yatıyor
Yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşı ve FED yetkililerinin açıkladıkları faiz artırımı kararları kapsamında zamlanan gündelik hayat ürünleri ve hizmetleri, vatandaşların nakde sıkışmasına sebep oldu. Bu sıkışıklık esnasında bir de eğitim masraflarını karşılamaya çalışan vatandaşların yardımlarına, kamu bankaları yetişti.
21.05.2022 09:44 - Son Güncelleme: 21.05.2022 09:44
Halk Bankası Eğitim Kredisi Kampanyası 2022
Halk Bankası gündelik hayat ürünlerinin ve hizmetlerinin zamlanması sonrasında çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak adına nakit desteğine ihtiyacı olan ailelere, eğitim kredisi kampanyası aracılığı ile yardımcı olacağını duyurdu. Banka, ilgili hizmetinin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Kampanyası 2022
Ülkemizin bir diğer kamu bankası olan Ziraat Bankası, yeni dönemde geliştirdiği çiftçi destekleri, emekli destekleri ve diğer kategorik hizmetleri ile bankacılık sektöründe yine adından söz ettirmeyi başardı.