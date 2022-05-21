Gözler oradaydı! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan çocuğu olana bomba destek geldi! 50.000 ve 100.000 TL hesaplara yatıyor

Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Kampanyası 2022

Ülkemizin bir diğer kamu bankası olan Ziraat Bankası, yeni dönemde geliştirdiği çiftçi destekleri, emekli destekleri ve diğer kategorik hizmetleri ile bankacılık sektöründe yine adından söz ettirmeyi başardı.