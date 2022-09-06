Gözler oradaydı! Yaş bekleyenler dikkat! 2023 ve 2024'te 49-50 ve 51 yaşında emeklilik
İş hayatında uzun süreler geçiren insanların akıllarında ki en büyük sorulardan biri ne vakit emekli olacağı olmaktadır. Ülkemizde emeklilik programları aniden çok kez değiştiğinden ötürü emekli olmak isteyen herkese aynı şartlar uygulanamamaktadır.
06.09.2022 12:24 - Son Güncelleme: 06.09.2022 12:24
Bu amaçla de emekli olma yaşı konusu ile ilgili çalışan fazlası insanın kafası karışıktır. Sizin de kafanız karışıksa internette ki emeklilik yaşı hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar verileri doğru girdiğiniz taktirde size doğru neticeleri verecektir.
Er ya da erbaş olarak askerlik yaptıysanız ya da subay okullarında eğitim gördüyseniz bu süreleri emekli olurken kullanabilirsiniz. Burada kullanacağınız emeklilik sürelerini dikkatli bir şekilde hesaplamanız her vakit önerilmektedir.