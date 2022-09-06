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Gözler oradaydı! Yaş bekleyenler dikkat! 2023 ve 2024'te 49-50 ve 51 yaşında emeklilik

İş hayatında uzun süreler geçiren insanların akıllarında ki en büyük sorulardan biri ne vakit emekli olacağı olmaktadır. Ülkemizde emeklilik programları aniden çok kez değiştiğinden ötürü emekli olmak isteyen herkese aynı şartlar uygulanamamaktadır.

takvim.com.tr
06.09.2022 12:24 - Son Güncelleme: 06.09.2022 12:24
Gözler oradaydı! Yaş bekleyenler dikkat! 2023 ve 2024’te 49-50 ve 51 yaşında emeklilik

Bu amaçla de emekli olma yaşı konusu ile ilgili çalışan fazlası insanın kafası karışıktır. Sizin de kafanız karışıksa internette ki emeklilik yaşı hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar verileri doğru girdiğiniz taktirde size doğru neticeleri verecektir.

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Gözler oradaydı! Yaş bekleyenler dikkat! 2023 ve 2024’te 49-50 ve 51 yaşında emeklilik

Eğer 99 evveli işe girdiyseniz önümüzde ki senelerde emekli oluyor bile olabilirsiniz. Genellikle erken yaşlarda çalışma hayatına başlamış olanlar 50'li yaşlarının başında emekli olma talihi bile bulabilir.

Gözler oradaydı! Yaş bekleyenler dikkat! 2023 ve 2024’te 49-50 ve 51 yaşında emeklilik

Borçlanarak Emeklilik Yaşını Erkene Çekin

Emeklilik yaşını erkene alabilmek isteyenler amacıyla borçlanma fırsatı bulunmaktadır. Erkekler askerlik borçlanması kadınlar ise doğum borçlanması yoluna giderek emeklilik yaşını erkene alabilirler.

Gözler oradaydı! Yaş bekleyenler dikkat! 2023 ve 2024’te 49-50 ve 51 yaşında emeklilik

Er ya da erbaş olarak askerlik yaptıysanız ya da subay okullarında eğitim gördüyseniz bu süreleri emekli olurken kullanabilirsiniz. Burada kullanacağınız emeklilik sürelerini dikkatli bir şekilde hesaplamanız her vakit önerilmektedir.

Gözler oradaydı! Yaş bekleyenler dikkat! 2023 ve 2024’te 49-50 ve 51 yaşında emeklilik

Kadınlarda ise doğumlardan ötürü borçlanma yapılabiliyor. Borçlanmada her çocuk başına 2 sene erken emekli olmak olası oluyor.

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