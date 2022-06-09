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Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Vatandaşlar güvence altına alındı! 50, 100, 200 bin TL’lik nakit ödemeler anında hesaplarda!

Gözler oradaydı! Vatandaşlar güvence altına alındı! 50, 100, 200 bin TL’lik nakit ödemeler anında hesaplarda!

Devletin katılım bankaları Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, zorlu ekonomik şartların yaşandığı şu günlerde nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlara düşük kâr payı oranlı finansman hizmetleri aracılığı ile destek olacaklarını açıkladı. İşte Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası'nın finansman hizmetlerine ve ilgili hizmetlerin örnek hesaplama tablolarına ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
09.06.2022 11:12 - Son Güncelleme: 09.06.2022 11:13
Gözler oradaydı! Vatandaşlar güvence altına alındı! 50, 100, 200 bin TL’lik nakit ödemeler anında hesaplarda!

Devlet tarafından yönetilen bankalardan olan Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, taşıt ve ihtiyaç finansmanı hizmetlerini güncelledi. İki katılım bankasının, kendi bünyelerinde hizmete açtıkları finansman hizmetlerine ilişkin örnek hesaplama tabloları yayınlandı.

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Gözler oradaydı! Vatandaşlar güvence altına alındı! 50, 100, 200 bin TL’lik nakit ödemeler anında hesaplarda!

Vakıf Katılım Bankası Taşıt Finansmanı Hizmeti 2022

Vakıf Katılım Bankası, faiz oranları sıfırladığı, kâr payı oranlarını düşük tuttuğu taşıt finansmanı hizmetinin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

Gözler oradaydı! Vatandaşlar güvence altına alındı! 50, 100, 200 bin TL’lik nakit ödemeler anında hesaplarda!

Birinci hesaplama tablosu:

  • Finansman tutarı: 30 bin TL
  • Vade sayısı: 48 ay
  • Kâr payı oranı: Yüzde 1,89
  • Aylık taksit tutarı: 1.032,15 TL

Gözler oradaydı! Vatandaşlar güvence altına alındı! 50, 100, 200 bin TL’lik nakit ödemeler anında hesaplarda!

İkinci hesaplama tablosu:

  • Finansman tutarı: 75 bin TL
  • Vade sayısı: 48 ay
  • Kâr payı oranı: Yüzde 1,89
  • Aylık taksit tutarı: 2.580,38 TL

Gözler oradaydı! Vatandaşlar güvence altına alındı! 50, 100, 200 bin TL’lik nakit ödemeler anında hesaplarda!

Üçüncü hesaplama tablosu:

  • Finansman tutarı: 200 bin TL
  • Vade sayısı: 48 ay
  • Kâr payı oranı: Yüzde 1,89
  • Aylık taksit tutarı: 6.881 TL

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