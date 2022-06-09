Gözler oradaydı! Vatandaşlar güvence altına alındı! 50, 100, 200 bin TL’lik nakit ödemeler anında hesaplarda!

Devlet tarafından yönetilen bankalardan olan Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, taşıt ve ihtiyaç finansmanı hizmetlerini güncelledi. İki katılım bankasının, kendi bünyelerinde hizmete açtıkları finansman hizmetlerine ilişkin örnek hesaplama tabloları yayınlandı.