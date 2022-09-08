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Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Tek formül ve tarih artık netleşti! EYT yasası çıktı mı? 8 Eylül EYT son dakika bugün son durum nedir?

Gözler oradaydı! Tek formül ve tarih artık netleşti! EYT yasası çıktı mı? 8 Eylül EYT son dakika bugün son durum nedir?

Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 evvel ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, sene ve prim koşulunu tamamlamasına karşın yaş koşulu getirildiği amacıyla emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten evvel sigortalı olanlar amacıyla yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 sene sigortalılık zamanı koşulu bulunuyor. Bu şarta bakıldığında 8 Eylül 1999 itibariyle kadınlar amacıyla 20 senelik vakit Eylül 2019'da dolmuş durumda.

takvim.com.tr
08.09.2022 14:29 - Son Güncelleme: 08.09.2022 14:31
Gözler oradaydı! Tek formül ve tarih artık netleşti! EYT yasası çıktı mı? 8 Eylül EYT son dakika bugün son durum nedir?

Bakan Vedat Bilgin, EYT ile alakalı olarak "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha vakit alacak, tek bir formül üstünde duruyoruz ama şimdilik sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi, Çalışma Bakanlığı'nın masasındaki formül merak hususu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha vakit alacak, tek bir formül üstünde duruyoruz ama şimdilik sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi. Bakanlık'ın masasındaki tek formül merak hususu oldu. Peki yaşa takılanlar amacıyla nasıl bir model uygulanabilir? İşte detayları…

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Gözler oradaydı! Tek formül ve tarih artık netleşti! EYT yasası çıktı mı? 8 Eylül EYT son dakika bugün son durum nedir?

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: EYT sorununu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki dönem içerisinde de sözleşmeli personel sorununu çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün bu sorunları dosya dosya açıp çözüyoruz." dedi.

Gözler oradaydı! Tek formül ve tarih artık netleşti! EYT yasası çıktı mı? 8 Eylül EYT son dakika bugün son durum nedir?

Kısmi emeklilik formülü

Kapsamdaki EYT'liler amacıyla kısmi emeklilikte de yaş koşulunun kaldırılması istekleri bulunuyor. Eğer yaş koşulu tamamıyla kaldırılırsa SSK'lılarda 3600, Bağ-Kur'lularda ise 5400 prim günü tamamlamış olanlar bayan ise 50, erkek ise 55 yaşında emekli aylığına kavuşacak. Böylece primi az olanlara da emeklilik kolaylaşacak.

Gözler oradaydı! Tek formül ve tarih artık netleşti! EYT yasası çıktı mı? 8 Eylül EYT son dakika bugün son durum nedir?

EYT'lilere yönelik çalışmalar esnasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı içeriğinde yapılan ekip formül üstünde çalışmalarını yürütürken, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de maliyet hesabı yapacak. Hazırlanan çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Gözler oradaydı! Tek formül ve tarih artık netleşti! EYT yasası çıktı mı? 8 Eylül EYT son dakika bugün son durum nedir?

EYT yasası çıktı mı?

Yasa tasarısı son şeklini aldıktan sonra TBMM gündemine taşınacak. Yıl sonuna kadar düzenlemenin TBMM'ye sevk edilmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra uygulanması amacıyla de yönetmeliklerin çıkarılması gerekiyor. Bu da belli bir vakit alacak.

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