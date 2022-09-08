Gözler oradaydı! Tek formül ve tarih artık netleşti! EYT yasası çıktı mı? 8 Eylül EYT son dakika bugün son durum nedir?

Bakan Vedat Bilgin, EYT ile alakalı olarak "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha vakit alacak, tek bir formül üstünde duruyoruz ama şimdilik sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi, Çalışma Bakanlığı'nın masasındaki formül merak hususu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha vakit alacak, tek bir formül üstünde duruyoruz ama şimdilik sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi. Bakanlık'ın masasındaki tek formül merak hususu oldu. Peki yaşa takılanlar amacıyla nasıl bir model uygulanabilir? İşte detayları…