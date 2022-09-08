Gözler oradaydı! Tek formül ve tarih artık netleşti! EYT yasası çıktı mı? 8 Eylül EYT son dakika bugün son durum nedir?
Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 evvel ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, sene ve prim koşulunu tamamlamasına karşın yaş koşulu getirildiği amacıyla emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten evvel sigortalı olanlar amacıyla yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 sene sigortalılık zamanı koşulu bulunuyor. Bu şarta bakıldığında 8 Eylül 1999 itibariyle kadınlar amacıyla 20 senelik vakit Eylül 2019'da dolmuş durumda.
Bakan Vedat Bilgin, EYT ile alakalı olarak "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha vakit alacak, tek bir formül üstünde duruyoruz ama şimdilik sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi, Çalışma Bakanlığı'nın masasındaki formül merak hususu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha vakit alacak, tek bir formül üstünde duruyoruz ama şimdilik sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi. Bakanlık'ın masasındaki tek formül merak hususu oldu. Peki yaşa takılanlar amacıyla nasıl bir model uygulanabilir? İşte detayları…
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: EYT sorununu...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki dönem içerisinde de sözleşmeli personel sorununu çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün bu sorunları dosya dosya açıp çözüyoruz." dedi.
Kısmi emeklilik formülü
Kapsamdaki EYT'liler amacıyla kısmi emeklilikte de yaş koşulunun kaldırılması istekleri bulunuyor. Eğer yaş koşulu tamamıyla kaldırılırsa SSK'lılarda 3600, Bağ-Kur'lularda ise 5400 prim günü tamamlamış olanlar bayan ise 50, erkek ise 55 yaşında emekli aylığına kavuşacak. Böylece primi az olanlara da emeklilik kolaylaşacak.
EYT'lilere yönelik çalışmalar esnasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı içeriğinde yapılan ekip formül üstünde çalışmalarını yürütürken, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de maliyet hesabı yapacak. Hazırlanan çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.