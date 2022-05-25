Gözler oradaydı! Netleşti! Cebinde bankamatik kartı olanlara 1075 TL para verilecek! 3404’e SMS göndermeniz yeterli!

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan harcama sözü kampanyasına göre bankanın ilgili bireysel Paraf kartı ile 12 ay boyunca her ay minimum verdiği harcama sözü tutarı kadar harcama yapacağını bildiren müşterilere, verdikleri harcama sözü tutarına göre belirlenmiş olan hediye para ödülünün tanımlanacağı bilgisi kaydedildi.