Gözler oradaydı! Milyonlarca vatandaşa müjde geldi! Devlet ödeyecek! Borçlar silinecek

30 KASIM'DA DOLUYOR

Milyonlarca vatandaşın sağlık harcamalarının finansmanını gerçekleştiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim borcu olanlara yeni imkânlar sunulurken, yapılandırma hakkı devam ediyor. Prim borcu olup daha evvel gelir testi yaptırmayanlar amacıyla tanınmış vakit 30 Kasım'da doluyor.