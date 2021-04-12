Gözler oradaydı! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye verilecek! Emeklilere son dakika 2000 TL için tarihler belli oldu!

Emeklilerin 1000 lira tutarındaki bayram ikramiyesi Mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak. Sürekli iş görememezlik geliri olanlara da ikramiye verilecek. Emekli ikramiyeleri 2017 yılından bu yana yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira olarak yatıyor, yılda toplam 2000 lira emekli ikramiyesi alınıyordu. 2021 Yılının emekli ikramiyesi tutarına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2018 yılında çıkarılan yasa ile emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere 2 dini bayram öncesinde bayram ikramiyesi ödenmesine karar verilmişti. Alınan bu karar son 2 yılda uygulanırken 2021 yılında yaklaşan ramazan bayramı öncesi tekrar gündeme geldi.