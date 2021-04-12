Gözler oradaydı! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye verilecek! Emeklilere son dakika 2000 TL için tarihler belli oldu!
Geçtiğimiz yıllarda bayram ikramiyesi ile ilgili düzenleme yapılmıştı. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylamış ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeye göre her dini bayram öncesi emeklilere ikramiye dağıtılması kararı alınmıştı. 13 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren 1000 TL bayram ikramiyeleri için tarih netleşti. Başkan Erdoğan emeki ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.''Bayram ikramiyelerini Ramazan bayramını Mayıs başında kurban bayramı ödemesini Temmuz ortasında gerçekleştireceğiz'' dedi.
Emeklilerin 1000 lira tutarındaki bayram ikramiyesi Mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak. Sürekli iş görememezlik geliri olanlara da ikramiye verilecek. Emekli ikramiyeleri 2017 yılından bu yana yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira olarak yatıyor, yılda toplam 2000 lira emekli ikramiyesi alınıyordu. 2021 Yılının emekli ikramiyesi tutarına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2018 yılında çıkarılan yasa ile emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere 2 dini bayram öncesinde bayram ikramiyesi ödenmesine karar verilmişti. Alınan bu karar son 2 yılda uygulanırken 2021 yılında yaklaşan ramazan bayramı öncesi tekrar gündeme geldi.
EMEKLİLER 3 DÖNEMDİR AYNI OLAN İKRAMİYELERİNE ZAM BEKLİYOR, FAKAT HENÜZ BİR GELİŞME YOK
Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs'a denk geliyor. SGK tarafından aktarılan bilgilere göre, emeklilerin ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce hesaplara aktarılması için bakanlığın çalışmaları hızlandı.