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Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT'den büyük destek! Birikmiş borçlarınız artık sorun değil!

Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT'den büyük destek! Birikmiş borçlarınız artık sorun değil!

Bankalara kredi kartı ve KMH borcu olanlara yönelik PTT'den en uygun borç kapatma kredisi sunulmaya başladı. 36 ay vade seçenekleri ve düşük faiz oranları ile borcunu ödemekte zorlanan tüm emeklilere finansman desteği sağlanacak. Emeklilere Borç Transferi Kredisi kapsamında, ayrıca birçok bankacılık işlemi için Aktif Bank aracılığıyla birçok avantaj sunuluyor. İşte en uygun borç kapatma kredisi.

takvim.com.tr
16.12.2021 09:53 - Son Güncelleme: 16.12.2021 09:54
Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT’den büyük destek! Birikmiş borçlarınız artık sorun değil!

Aktif Bank Borç Kapatma Kredisi

Borç Transferi Kredisi ile borcu olan emeklilerin PTT ve Aktif Bank işbirliği ile cazip kredi desteğinden yararlanması sağlanıyor.

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Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT’den büyük destek! Birikmiş borçlarınız artık sorun değil!

Emekli maaşını aldıkları bankalara kredi, kredi kartı ve KMH borcu olanların yararlanabildiği kredi kapsamında 36 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır.

Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT’den büyük destek! Birikmiş borçlarınız artık sorun değil!

Borçlarını tek bir çatı altında birleştirerek yeniden yapılandırarak ve avantajlı finansman desteği ile daha kolay ödeme seçeneklerinden yararlanarak tüm emeklilerinin borçlarından kurtulması sağlanacak.

Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT’den büyük destek! Birikmiş borçlarınız artık sorun değil!

Ayrıca Borç Transferi Kredisi kapsamında maaşını PTT'ye taşıyan vatandaşlar, Aktif Bank'ın emeklilere özel N Kolay Emekli Kredisi fırsatından da yararlanması mümkündür. Birçok bankacılık hizmeti ise yine masrafsız ve çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT’den büyük destek! Birikmiş borçlarınız artık sorun değil!

PTT Borç Kapatma Kredisi Faiz Oranları

PTT Borç Transferi Kredisi kapsamında, %2,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri sunulmaktadır. Borçlarını tek çatı altında birleştirerek çok daha kolay bir şekilde ödemek isteyenlere özel Aktif Bank üzerinden PTT desteği ile kredi sağlanacak.

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