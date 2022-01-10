Gözler oradaydı! Faiz ödemeden anında evinizi alın! 2022’de herkes konut sahibi olacak! Peşinat yok! Tamamına kredi veriliyor!

Emlak Katılım Birlikte Konut Finansmanı

Emlak Katılım Bankası tarafından vatandaşların ev sahibi olması için alternatif birçok konut finansmanı seçeneği sunuluyor. Ev sahibi olmak isteyen ancak tek başına bunu yapacak finansmanı olmayanlar için sunulan Birlikte Konut Finansmanı, istedikleri eve, istedikleri kişilerle beraber ödeme yaparak satın alma fırsatı sağlar.