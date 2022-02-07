Gözler oradaydı! Emekliye 5.000 TL çalışana ise 10.000 TL anında ödeme! Nakit para ihtiyacına müthiş destek!
Emekli ve çalışan her kesimden insana avantajlı kredi fırsatları sunan Halkbank, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile vatandaşlara anında ihtiyaç kredisi veriyor. Emekliye 5.000 TL'ye kadar anında Mini Kredi kapsamında finansman sağlayan Halkbank, nakit ihtiyacı çeken diğer herkese ise Hızlı Kredi ile 10.000 TL'ye kadar nakit desteği sağlamaya devam ediyor. Vatandaşların artan tüm ihtiyaçlarına yönelik cazip oranlar birçok ihtiyacın karşılanmasında nakit desteği sunacak. Peki ihtiyaç kredisi faiz oranları ne? İşte Halkbank'tan vatandaşa en uygun ihtiyaç kredileri.
Halkbank'tan Emekliye Anında Nakit!
Emekli maaşını Halkbank'tan alan tüm vatandaşlar 5.000 TL'ye kadar anında kolayca kredi kullanabiliyor. Nakit ihtiyaçları için aylık %1,58'de başlayan faiz oranları ile kredi desteğinden yararlanmak isteyenlere 36 ay vade seçenekleri de sunulmaya devam ediyor.
Geri ödemelerini bütçelerine göre uygun ödeme seçenekleri ile yapmak isteyenler için aylık eşiti artan, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli gibi alternatif ödeme planları da oluşturulmaktadır.
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Ayrıca emekliye özel Halkbank tarafından daha yüksek miktarda krediler için Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kapsamında %1,55'ten başlayan faiz oranları ile kredi sunulmaktadır. Ayrıca emekli maaşını getiren emeklilere birçok avantajlı bankacılık hizmeti ve 750 TL'ye varan maaşa ek promosyon ödemesi de yapılmaktadır.
Halkbank 10.000 TL İhtiyaç Kredisi
Vatandaşların tüm bireysel ihtiyaçları için Halkbank Hızlı Kredi fırsatından yararlanması sağlanacak. 36 ay vade fırsatı ile kullanılacak kredi kapsamında, en düşük 1.000 TL, en yüksek 10.000 TL'ye kadar kredi verilmektedir.