Gözler oradaydı! Emekli vatandaşlara, bayram öncesinde ek 750 TL nakit ödeme yapılacak! Emekli ek ödeme müjdesi verildi!

Her yılın başında gündeme ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre güncel kampanyalar geliştirmeye başlayan kamu bankaları ve özel bankalar, ilgili kampanyalar aracılığı ile müşterilerine kaliteli ve avantajlı hizmetler sunmayı planlarlarken, kendi müşteri sayılarını da arttırmayı hedeflemektedirler. Bu kapsamda düzenli maaş almaları sayesinde bankaların en gözde müşteri profillerinden birine sahip olan emekliler için yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran kamu bankaları, ilgili yeni kampanyalarının ayrıntılarını paylaştılar.