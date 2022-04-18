Gözler oradaydı! Emekli vatandaşlara, bayram öncesinde ek 750 TL nakit ödeme yapılacak! Emekli ek ödeme müjdesi verildi!
Yeni dönemin gelmesi ile birlikte çeşitli kategoriler altında kampanyalar geliştirdiklerini duyuran kamu bankaları, bu kez de emekli vatandaşlar için ek ödeme kampanyası geliştirdiklerini duyurdular. İşte kamu bankalarının emekli ödeme hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları
18.04.2022 13:41 - Son Güncelleme: 18.04.2022 13:41
Her yılın başında gündeme ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre güncel kampanyalar geliştirmeye başlayan kamu bankaları ve özel bankalar, ilgili kampanyalar aracılığı ile müşterilerine kaliteli ve avantajlı hizmetler sunmayı planlarlarken, kendi müşteri sayılarını da arttırmayı hedeflemektedirler. Bu kapsamda düzenli maaş almaları sayesinde bankaların en gözde müşteri profillerinden birine sahip olan emekliler için yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran kamu bankaları, ilgili yeni kampanyalarının ayrıntılarını paylaştılar.