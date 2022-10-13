Gözler oradaydı! Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu! 7.000-8.000 ve 10.000 TL’ye kadar maaşa ek veriliyor!
Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu! Emeklilerin desteklenmesine yönelik Ekim ayı itibariyle 7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye kadar ödeme uygulanacağı belirtiliyor. Bu kapsamda çok sayıda emekliye 7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye kadar ödeme uygulanacağı ifade ediliyor! İşte bu habere dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
13.10.2022 10:40 - Son Güncelleme: 13.10.2022 10:40
7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye emekli ödemesi alındığı takdirde geri ödemesi söz hususudur. Bu geri ödeme de aylara göre kendi içerisinde planlanmaktadır.