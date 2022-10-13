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Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu! 7.000-8.000 ve 10.000 TL’ye kadar maaşa ek veriliyor!

Gözler oradaydı! Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu! 7.000-8.000 ve 10.000 TL’ye kadar maaşa ek veriliyor!

Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu! Emeklilerin desteklenmesine yönelik Ekim ayı itibariyle 7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye kadar ödeme uygulanacağı belirtiliyor. Bu kapsamda çok sayıda emekliye 7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye kadar ödeme uygulanacağı ifade ediliyor! İşte bu habere dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

takvim.com.tr
13.10.2022 10:40 - Son Güncelleme: 13.10.2022 10:40
Gözler oradaydı! Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu! 7.000-8.000 ve 10.000 TL’ye kadar maaşa ek veriliyor!

Ülkemizde yaşam sürdüren çoğu emekli aynı zamanda çalıştığı için aylık gelir düzeyi tatmin edicidir. Ancak çalışma hayatından çıkmış ve emekli vatandaşlar için emekli maaşı yeterli olmamaktadır. Tam bu noktada emekliler amacıyla belli başlı dönemlerde ödemeler sunuluyor.

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Gözler oradaydı! Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu! 7.000-8.000 ve 10.000 TL’ye kadar maaşa ek veriliyor!

Özellikle Ekim ayında emekliye ödenecek olan tutar emekliler amacıyla iyi bir ismim olmaktadır. 7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan emekliler, belli başlı şartlar söz konusudur. İşte Kasım aynına özel emekliler amacıyla yapılacak olan ödemenin ayrıntıları!

Gözler oradaydı! Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu! 7.000-8.000 ve 10.000 TL’ye kadar maaşa ek veriliyor!

Ekim Ayındaki Ödemeler

Ekim ayı itibariyle emeklilere mühim miktarda ödemeler yapılacak. Bu ödemeler amacıyla kuşkusuz ki bazı şartlar da mevcut!

Gözler oradaydı! Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu! 7.000-8.000 ve 10.000 TL’ye kadar maaşa ek veriliyor!

7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye emekli ödemesi alındığı takdirde geri ödemesi söz hususudur. Bu geri ödeme de aylara göre kendi içerisinde planlanmaktadır.

Gözler oradaydı! Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu! 7.000-8.000 ve 10.000 TL’ye kadar maaşa ek veriliyor!

Geri ödeme planında 12 ve 36 ay olarak değişmektedir. 12 ay seçildiği takdirde geri erteleme zamanı şansı vardır.

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